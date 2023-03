Het massale protest in Israël

Israël verkeert in chaos. Artsen staken, universiteiten zijn dicht en het vliegverkeer ligt stil. De reden: grote weerstand tegen de hervormingsplannen van Premier Netanyahu. Redacteur Midden-Oosten Floris van Straaten ziet dat de demonstraties nu massaler zijn dan ooit. Wat betekent dit voor de toekomst van Israël?

