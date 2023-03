Franse schrijver Houellebecq verliest ook in Nederland rechtszaak over verspreiding erotische beelden

Het verzoek van de Franse schrijver Michel Houellebecq, die een verbod eiste van de erotische film waarin hij te zien is, wordt niet gehoord. Dat oordeelde de rechtbank van Amsterdam dinsdag. Houellebecq had eerder een rechtszaak aangespannen tegen Stefan Ruitenbeek van kunstcollectief KIRAC, de producent van de film. De rechtbank stelde dat het door de schrijver ondertekende contract „onevenwichtig maar niet ongeldig is”. Volgens de rechter had Houellebecq tussen het tekenen van het contract en de opnames genoeg tijd om zijn medewerking te weigeren.

Voor de Amsterdamse rechter stelde Houellebecq dat hij depressief was toen hij meewerkte aan de film. Hij zou naar eigen zeggen vermoeid en beschonken zijn geweest bij het ondertekenen van het contract. Hij zou niet hebben geweten „waarmee hij akkoord ging”. Ruitenbeek van zijn kant beweerde dat Houellebecq, met volledige kennis van zaken, zijn toestemming had gegeven om te filmen

Het is de tweede rechtszaak die de auteur aanspande tegen het kunstcollectief. Eerder oordeelde een Franse rechter dat de trailer van de film zijn privacy niet schond en droeg de schrijver op tot het betalen van een kleine geldsom. Vervolgens probeerde Houellebecq via de Nederlandse rechter de verspreiding van de beelden tegen te houden, onder meer omdat de film onder Nederlandse wetgeving valt. Dat is niet gelukt. In de film is Houellebecq onder meer te zien in erotische scènes met twee Nederlandse studentes.

