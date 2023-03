El Yaakoubi geen aanvoerder meer van Excelsior na weigeren deelname aan OneLove-campagne

Redouan El Yaakoubi is geen aanvoerder meer van de Rotterdamse voetbalclub Excelsior, nadat hij meerdere keren weigerde deel te nemen aan de OneLove-actie. Dat is de campagne van voetbalbond KNVB tegen alle vormen van discriminatie. Excelsior laat dinsdag in een persbericht weten dat „gezamenlijk besloten” is om de aanvoerdersband bij iemand anders te leggen. Het is nog niet bekend wie dat gaat worden.

Eerder deze maand weigerde verdediger El Yaakoubi de speciale OneLove-band te dragen. Voorafgaand aan een wedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen weekend wilde de 27-jarige aanvoerder niet op de foto met zijn team voor een OneLove-spandoek. Volgens Excelsior leidde dat tot „veel ruis en onbegrip” en zijn daarom gesprekken gevoerd waaruit het besluit voortkwam de aanvoerder af te zetten. El Yaakoubi blijft wel voor de club spelen.

Excelsior betreurt dat er discussie is ontstaan rondom de OneLove-campagne, „een discussie die haaks staat op alle uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en hoog in het vaandel hebben staan”. In het persbericht zegt de club dat het niet El Yaakoubi’s bedoeling was om zich te distantiëren van welke bevolkingsgroep dan ook, maar dat hij een statement niet opgelegd wil krijgen. Hij wil „op zijn manier” opkomen voor gelijkheid in de wereld.