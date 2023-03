Een opgejaagde aanklager in een allegorie op populisme

Aanklager Emre arriveert in het kleinsteedse Yaniklar vlak na een onthutsende jacht: achter auto’s gebonden wilde zwijnen trekken bloedsporen over het asfalt, jagers knallen karabijnen leeg in de lucht. De jonge, urbane en arrogante Emre laat het welkomscomité van burgermeesterszoon Sahin en diens compaan neerbuigend weten niet gediend te zijn van zulk gedrag, ook niet als het traditie is. Evenmin laat hij zich corrumperen: hij vertegenwoordigt de Turkse staat!

Wel aanvaardt hij een uitnodiging voor een diner, waar hij al dan niet gedrogeerd het bewustzijn verliest terwijl zijn gastheren een zwakbegaafd Roma-meisje bepotelen. Hoe komt hij de volgende morgen aan die zuigvlek? Een belangrijke vraag als de vader van het meisje zich bij de politie meldt omdat ze verkracht is. Emre moet een misdaad onderzoeken waarbij hij zelf wellicht is betrokken.

Burning Days is een noir-thriller over een buitenstaander die greep tracht te krijgen op louche notabelen die tegen hem samenspannen. Context is de herverkiezing van een burgemeester die al tien jaar de aanleg van een kanaal uitstelt. Door het oppompen van grondwater dreigen inmiddels hele huizen in sinkholes te verdwijnen.

Burning Days lijkt een allegorie voor islamopopulistisch Turkije onder Erdogan, dat bij corruptie en bestuurlijk falen routineus zwarte schapen zoekt. Dat Emre – niet zonder grond – van homoseksualiteit beticht wordt, maakt de allegorie compleet: homofobe campagnes leiden de aandacht fijn af van echte problemen als sinkholes. Vraag Poetin maar.

Als politieke allegorie weerspiegelt de film moderne wanhoop: het stadje Yaniklar - en het land, en de wereld - schuiven letterlijk een zwart gat in terwijl de bewoners zich laten manipuleren. Subtiel is de allegorie niet, wel verpakt in een stijlvolle, complexe thriller die zich blijft verdichten tot de arme Emre moervast in een web van complicaties en vage dreigingen is vastgedraaid. Hij handelt niet langer, hij overleeft, wat het plan vermoedelijk ook was. En voelt de macht zich weer veilig, dan gaan de handschoenen uit en wordt de klopjacht geopend.

Thriller Burning Days Regie: Emin Alper. Met: Selahattin Pasali, Ekin Koç, Hatice Aslan, Eylül Ersöz. Lengte: 129 min. ●●●●●

