Doden en vermisten bij aardverschuiving in Ecuador

Bij een aardverschuiving in de Ecuadoraanse Andes-regio zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Ook raakten 23 mensen gewond en worden nog 62 mensen vermist. Dat hebben de rampenbestrijdingsdiensten bekendgemaakt, melden persbureaus AP en Reuters dinsdag.

Het natuurgeweld werd veroorzaakt door hevige regenval, die de afgelopen tijd meerdere regio’s in het Latijns-Amerikaanse land heeft geteisterd. Vele wegen, bruggen en andere infrastructuur zijn al door de regen beschadigd geraakt of zelfs verwoest. Een aardbeving in het zuiden van het land kostte twee weken geleden het leven aan zeker veertien mensen. De Ecuadoraanse president Guillermo Lasso riep eerder deze maand de noodtoestand uit in de zwaarst getroffen regio’s.

In totaal werden ruim vijfhonderd mensen en 163 huizen getroffen door de ramp. Een stadion raakte volledig onder modder bedolven, een ander evenementencomplex stortte in. Brandweerlieden uit omliggende provincies zijn afgereisd naar het getroffen gebied.

Minister van Transport Dario Herrera sprak van „een verschrikkelijke tragedie”. Hij zei dat de eerste prioriteit ligt bij het evacueren en verzorgen van de getroffenen.