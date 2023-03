Om een geniaal cineast genoemd te worden heb je tegenwoordig minder dan een minuutje nodig op TikTok. Tenminste, als je tegelijkertijd ook filmroyalty bent. Nadat een korte video met Romy Mars, dochter van Sofia Coppola en kleindochter van Francis Ford Coppola, viraal ging werd zij half grappend geprezen vanwege haar uitmuntende regie.

De TikTok van de zestienjarige Romy begint simpel: ze wil een pasta met wodkasaus maken en het maakproces delen. Maar daarna krijgt de video een wilde wending. Romy legt uit dat ze huisarrest heeft omdat ze een helikopter probeerde te boeken met haar vaders creditcard om naar een etentje met een vriend te gaan. Pa is trouwens ook een beroemdheid: zanger Thomas Mars van de band Phoenix. Daarna volgen de plotwendingen elkaar in hoog tempo op: Romy schaamt zich omdat ze het verschil tussen een ui en een knoflook niet weet, poseert met een Grammy en steekt de draak met haar vader en moeder. „Mijn ouders zijn nooit thuis, dus dit zijn mijn vervangers”, grapt ze over haar babysitter en de vriend van de babysitter. Die vriend lijkt weer weggelopen uit een Wes Anderson-film, wat sommigen doet vermoeden dat we stiekem met een zorgvuldig gescripte productie te maken hadden.

Zoals het een oudere millennial betaamt zag ik het filmpje op Twitter, waar gebruikers de beelden massaal deelden, ook nadat Romy de TikTok zelf weer had verwijderd. Op het moment van schrijven is de Twitterversie van de video bijna vijftien miljoen keer bekeken.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah bradley ~* (@savbrads) March 21, 2023

Of het filmpje van tevoren bedacht is vraag ik me af. Het wijst er wel op dat Romy zich bewust is van de discussie over nepotisme, die ook in Hollywood weer op gang gekomen is. Haar ouders willen niet dat ze een „nepotismekind” word, zegt ze op een gegeven moment. De term ‘nepo-baby’, simpel gezegd een kind met een beroemde ouder (of ouders), werd eind december een fenomeen toen New York Magazine er een grote special over maakte. Heel Hollywood blijkt vol te zitten met nepo-baby’s, ontdekte een jonge generatie.

Moeder Sofia, die als regisseur van films als The Virgin Suicides en Lost in Translation haar eigen stem vond, weet wat een ‘kind van’ over zich heen kan krijgen. Haar ongelukkige casting in The Godfather III door haar vader bleef haar nog lang achtervolgen. Dat ze haar eigen kinderen wil behoeden voor een vergelijkbare afgang is dus begrijpelijk. Het TikTok-filmpje toont in elk geval dat haar dochter humoristisch met haar nepo-babystatus omgaat.

Francis Ford (83) filmt ondertussen zijn passieproject Megalopolis, een science fiction-epos waarover hij al sinds de jaren tachtig nadenkt. Over die film verschenen onlangs prikkelende nieuwsberichten in de Amerikaanse vakpers: crew-leden zouden weglopen omdat het filmen zo chaotisch verloopt. Volgens de hoofdrolspeler is dat onzin: „Alles gaat goed hier”, liet Adam Driver aan de site Indiewire weten. Ook hier is niet helemaal duidelijk wat echt is en wat niet. En zo hebben kleindochter en grootvader elk op hun eigen manier mediarelletjes gecreëerd.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.