Dat zijn vader corona had, was een ‘leugen’ van de huisarts

Verdachte Marcel van T. zit er ontspannen bij. De vijftiger is in het zwart gekleed en draagt een halflange leren jas met print. Hij heeft geen advocaat naast zich. Aan de andere tafel zit een huisarts – witte trui, witte blouse – samen met zijn advocaat gespannen af te wachten. De verdachte wordt smaad en laster ten laste gelegd.

Het gebeurde allemaal zo’n twee jaar geleden. In februari 2021 overleed de vader van de verdachte. Hij zakte ineens in elkaar. Het was een zondagavond en de huisartsenpost werd gebeld. De huisarts kwam langs en stelde Covid-19 als doodsoorzaak vast. De verdachte en de familie zijn het hier niet mee eens. Vader was hartpatiënt en voelde zich dat weekend nog prima, zeggen ze. Van Covid-19 kan geen sprake zijn geweest.

De zoon deed aangifte van valsheid in geschrifte bij de politie. Het OM seponeerde die aangifte. De zoon stapte ook naar de tuchtrechter. Die oordeelde eind 2021 dat de huisarts zorgvuldig heeft gehandeld.

Ook de huisartsenpost, die intern onderzoek deed, oordeelde dat de huisarts die bewuste zondagavond zorgvuldig heeft gehandeld. In de overdracht hoorde de huisarts dat de overleden man vlak daarvoor op Covid-19 was getest. Een PCR-test bevestigde dat er sprake was van Covid-19, blijkt uit het interne onderzoek van de huisartsenpost. Een autopsie had misschien meer duidelijkheid kunnen geven. Dit stelde de huisarts ook voor, maar de familie zag daar vanaf.

Vervolgens publiceerde de zoon een artikel op de website CommonSenseTV. Deze huisarts is corrupt, schreef hij, en mensen moeten oppassen voor deze arts.

En nu staat hij terecht voor het schrijven van deze berichten. Voor smaad en laster. De Zuid-Hollandse huisarts heeft veel last gehad van de uitingen van de verdachte op internet. De context is hier heel belangrijk, zegt de huisarts. Er was in maart 2021 veel maatschappelijke onrust als het over Covid ging. De huisarts kreeg bedreigingen en haatdragende reacties. Er was angst, ook bij zijn gezin. En iedere keer weer werd het bericht online opgerakeld en gedeeld, met zijn naam erbij.

De officier van justitie eist een geldboete van 800 euro waarvan 500 euro voorwaardelijk. En een vergoeding van immateriële schade van 1.000 euro.

Fraude

De politierechter kijkt over haar bril. „Wat heeft u hierop te zeggen?” vraagt ze aan verdachte.

„Onschuldig”, zegt deze. Het staat allemaal in zijn pleitnota. Die mag hij voorlezen.

Verdachte gaat steeds harder praten. De huisarts heeft die bewuste avond heel snel („hup, vlug”) geoordeeld dat er sprake was van Covid-19. Dat kan helemaal niet. Fraude. Volstrekte leugens. En hij kan toch ook niet helpen dat de berichten zo snel werden gedeeld op internet?

En dat er sprake zou zijn van aantasting van de goede naam van de huisarts is vervelend, maar hij wilde mensen juist informeren over de gang van zaken.

„Heeft u onderzoek gedaan?” vraagt de rechter, „of is dit uw mening?”

„Er komt natuurlijk ook een stukje emotie bij”, zegt verdachte. „En ik mag toch ook gevoel en een mening hierover hebben?”

„Gevoel kunt u niet als een waarheid gaan presenteren”, zegt de rechter. „Zal ik u veroordelen op mijn gevoel? Dat kan toch niet?”

De huisarts leest een verklaring voor. Op social media werd hij weggezet als een „corrupte” en „foute dokter” die zou sjoemelen met de doodsoorzaak. Honderden malen werden deze berichten gedeeld. Met enkele patiënten ontstond een vertrouwensbreuk, zij vertrokken naar een andere huisarts. Dat het Tuchtcollege hem in zijn gelijk stelde eind 2021 was zijn mooiste kerstcadeau.

Ook had de hele zaak veel impact op zijn gezin. Als hij weer naar de huisartsenpost ging, zei zijn vrouw: „Doe je wel voorzichtig?”

Door de online berichten van verdachte werd het hele verhaal landelijk nieuws. Maar inhoudelijk kon de huisarts zich niet verweren. Dan had hij argumenten uit het medisch dossier van de overledene moeten openbaren en dat zou schending van het medisch beroepsgeheim zijn. Hij was een „sitting duck”.

De officier van justitie vindt het vertrouwen in artsen een belangrijke zaak. En verdachte heeft met „een sloophamer rechtstreeks ingehakt” op deze vertrouwensband tussen arts en patiënt.

De rechter oordeelt dat het een verdrietige zaak is voor alle betrokkenen. Maar er is sprake van laster en dat is een strafbaar feit. De rechter gaat mee met de strafeis van de officier van justitie. Een boete van 800 euro waarvan 500 voorwaardelijk voor een proeftijd van twee jaar en een immateriële schadevergoeding van 1.000 euro. De advocaat van de huisarts noemt de uitspraak een belangrijk maatschappelijk signaal. De verdachte gaat in hoger beroep.

PROCESDEELNEMERS Officier van justitie: R.G. Tijs Advocaat slachtoffer: Mr. Ali Oass Politierechter: Mr. J.C. U-A-Sai

