Zaterdagmiddag. In de trein van Breda naar Den Haag. Een man vindt het nodig om zijn muzieksmaak met de hele coupé te delen en speelt zijn muziek af zonder koptelefoon. De vrouw in de vierzits naast mij draait zich geïrriteerd om. Ze weet niet precies waar de muziek vandaan komt, dus draait ze weer terug, en zegt tegen niemand in het bijzonder: „Jezus man, wat asociaal!”, terwijl ze haar schoenen op de stoel tegenover haar zet.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl