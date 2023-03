Alexander Scholtes volgt vorige maand vertrokken Shula Rijxman op als wethouder Amsterdam

Alexander Scholtes wordt de nieuwe wethouder Zorg en ICT voor de gemeente Amsterdam. Dat maakte zijn partij D66 dinsdag bekend. Scholtes volgt daarmee Shula Rijxman op die afgelopen maand na minder dan een jaar weer uit haar functie trad.

De veertigjarige Scholtes is sinds 2007 actief in de Amsterdamse politiek. Op dit moment is hij stadsdeelvoorzitter Centrum en eerder was hij beleidsadviseur van D66 Amsterdam, fractievoorzitter in stadsdeel Zuid en politiek adviseur van Kajsa Ollongren in haar tijd als wethouder van Amsterdam. Scholtes wil zich naar eigen zeggen „inzetten om de kansenongelijkheid in Amsterdam aan te pakken. In Amsterdam hebben niet alle kinderen dezelfde kansen om gezond en veilig op te groeien.”

Shula Rijxman kondigde in februari plots haar vertrek aan als wethouder. In een brief aan de gemeenteraad stelde ze destijds dat ze als bestuurder „in de praktijk te vaak onderwerp van gesprek” was om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Vanaf haar aantreden in juni vorig jaar werd Rijxman, achtervolgd door een affaire uit haar tijd als NPO-voorzitter. Een klokkenluider die mogelijke misstanden bij de publieke omroep meldde bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, werd nooit ingelicht dat de verantwoordelijke topambtenaar een „vriendschappelijke relatie” onderhield met Rijxman.

Later moest Rijxman in de raad ook verantwoording afleggen voor de subsidie van de gemeente Amsterdam aan het omstreden cold case-onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Ze moest toegeven dat ze, ondanks een eerder gedane belofte, geen onderzoek had laten uitvoeren naar terugvordering van het subsidiegeld.

