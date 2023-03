39 migranten overleden bij brand in Mexicaans detentiecentrum

In Mexico zijn in de nacht van maandag op dinsdag (lokale tijd) ten minste 39 mensen om het leven gekomen bij een brand in een detentiecentrum voor migranten. Dat meldt de Mexicaanse migratieautoriteit via Twitter. De migranten zaten vast in een detentiecentrum in de stad Ciudad Juárez, dat aan de grens met de Verenigde Staten ligt. Naast de tientallen doden vielen er 29 gewonden.

Lokale media meldden dat de brand is ontstaan nadat door protestacties in het gebouw door de migranten. Er zou een brand zijn ontstaan in de toiletten, waarna het vuur over de rest van het gebouw is verspreid.

De Spaanse krant El País schrijft dat autoriteiten in Ciudad Juárez maandag zeventig mensen hebben aangehouden. Ze werden opgesloten in het detentiecentrum waar die nacht de brand onstond. Een deel van deze mensen zou slachtoffer zijn geworden van de grote brand.

Ciudad Juárez en het aangrenzende El Paso zijn veelgebruikte oversteekplaatsen voor migranten die de Verenigde Staten proberen te bereiken. Zaterdag troffen Amerikaanse autoriteiten nog vijftien migranten „stikkend” aan in een goederentrein in Texas. Twee van de migranten overleden.

Restricties

In februari troffen grenswachten bijna 130.000 ongedocumenteerde migranten aan in het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten. Sinds begin vorig jaar is het aantal ongedocumenteerde migranten dat de grens probeert over te steken niet opvallend toegenomen, aldus de non-profit organisatie WOLA.

De Verenigde Staten voerden al sinds het begin van de coronapandemie aanvullende restricties door tegen migratie. Voor migranten uit veel Zuid- en Midden-Amerikaanse landen is de kans om officieel toegang de krijgen tot de Verenigde Staten bijzonder klein geworden, door het beleid dat officieel tot mei van kracht is.

Bekijk ook deze In Beeld over migranten op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten: De Amerikaanse zuidgrens zet zich schrap