Zeven doden bij schietpartij op basisschool in Amerikaanse plaats Nashville

Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville zijn zeven doden gevallen. Dat melden internationale persbureaus maandag. Het gaat om drie kinderen, drie volwassen medewerkers van de school en de vermoedelijke schutter, een 28-jarige vrouw.

De schietpartij vond plaats op de Convenant School, een christelijke privéschool met zo’n tweehonderd leerlingen, in de staat Tennessee. De politie ontving om 10.13 uur plaatselijke tijd meerdere meldingen van de schietpartij, waarbij volgens een woordvoerder op de achtergrond schoten te horen waren. Na aankomst loste de politie in de hal van de school schoten op de vermoedelijke schutter, die om 10.27 uur zou zijn overleden.

Van drie geraakte kinderen werd bij aankomst in het ziekenhuis vastgesteld dat zij overleden waren. Drie medewerkers overleden op de spoedeisende hulp. Volgens de politie zijn verder geen gewonden gevallen bij de schietpartij. Wat het motief van de schutter is, is nog niet bekend.

89ste schietpartij

Schietpartijen op scholen komen vaak voor in de Verenigde Staten. Het was maandag de 89ste keer dit jaar dat een schutter het vuur opende in of bij een school, meldt de website Gun Violence Archive. Tweemaal vielen evenveel of meer doden dan in Nashville. Op 21 en 23 januari was het raak in de staat Californië, toen in Monterey Park en Half Moon Bay respectievelijk elf en zeven mensen werden gedood.

De Amerikaanse president Joe Biden riep maandag in reactie op de schietpartij in Nashville het Congres via zijn woordvoerder op nu écht op te treden, want „genoeg is genoeg”. Met name Republikeinse politici liggen dwars in het aannemen van strengere wapenwetten.