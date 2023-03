Zembla-journalist van alle blaam gezuiverd

Vijf jaar nadat onderzoeksjournalist Ton van der Ham bij de uitoefening van zijn werk gearresteerd werd en een strafblad kreeg, erkent het Openbaar Ministerie dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt. „Ik ben heel blij dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten”, zegt Van der Ham. „Het kan niet zo zijn dat een journalist een strafblad krijgt als hij zich aan afspraken houdt en op basis van verkeerde aannames gearresteerd wordt.”

Van der Ham werd verdacht van lokaalvredebreuk, omdat hij had geweigerd een ziekenhuis te verlaten waar hij had afgesproken een interview te zullen houden. De journalist is nooit voor de kwestie veroordeeld, maar hij hield er wel een strafblad aan over. Naar zijn idee ten onrechte, en de Nationale Ombudsman viel hem daarin bij.

Die oordeelde vorig jaar dat het OM onvoldoende oog had gehad voor de positie van de journalist. De Ombudsman drong erbij het OM op aan het strafblad van Van der Ham te heroverwegen. En daarbij rekening te houden „met de gevolgen voor journalisten, niet alleen voor verzoeker zelf, maar ook voor de beroepsgroep”.

Het OM heeft naar de Ombudsman geluisterd en blijkt nu eerder dit jaar te zijn teruggekomen op zijn aanvankelijke besluit. Daarin was de zaak tegen de journalist weliswaar geseponeerd, maar Van de Ham werd niet van alle blaam gezuiverd. Dat hij niet vervolgd werd beargumenteerde het OM onder meer met het feit dat „de verdachte reeds is getroffen door de gevolgen van het gebeuren” (hij was door de beveiligers het gebouw uitgezet, zijn interview kon niet doorgaan).

De kwestie kwam voort uit een uit de hand gelopen meningsverschil tussen Van der Ham en de voorlichter van een ziekenhuis. Daar wilde hij voor de camera voor het tv-programma Zembla een vrouw interviewen die er een lezing had gehouden over ernstige medische fouten waar zij het slachtoffer van was en waarover Van der Ham bericht had.

Naar aanleiding van de botsing met de voorlichter van het ziekenhuis heeft Van der Ham onderzoek gedaan naar de vaak moeizame verhouding tussen journalisten en voorlichters. Over zijn bevindingen schreef hij het boek Voorbij het wantrouwen, met acht gesprekken met voorlichters en pr-adviseurs, dat deze week verschijnt.

De Ombudsman hekelde eind vorig jaar de manier waarop het OM strafzaken seponeert. Zo zou het OM beter moeten onderbouwen waarom sommige voormalige verdachten niet vervolgd worden, maar wel een strafblad houden en dus niet van alle blaam gezuiverd worden.