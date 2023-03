Vakbonden sluiten cao-akkoord met ziekenhuizen na maandenlang overleggen

De algemene ziekenhuizen en vakbonden hebben na maandenlang overleggen maandag een onderhandelingsakkoord bereikt over de cao-voorwaarden van zo’n 200.000 werknemers. Hierdoor is de aangekondigde landelijke stakingsactie in april van de baan. Dat meldt vakbond FNV maandagavond.

Het ziekenhuispersoneel krijgt met terugwerkende kracht per 1 februari een loonsverhoging van 5 procent. Per 1 december komt daar nog 5 procent bovenop. Vanaf juni 2024 krijgen werknemers met de laagste lonen opnieuw 5 procent extra, werknemers in hogere schalen krijgen dan 2 procent inclusief een bijdrage van 180 euro. Ook de werkdruk van ziekenhuiswerknemers is besproken. Om deze druk aan te pakken krijgen werknemers meer zeggenschap over hun roosters, zodat beter rekening kan worden gehouden met vakanties en voorkeuren voor vrije dagen. Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: van 8 cent naar 16 cent per kilometer.

Lees ook deze reportage over de staking in de ziekenhuizen: ‘Mijn verantwoordelijkheid gaat over mensenlevens’

Het is nu aan de leden van de vakbonden om te stemmen. Als zij akkoord gaan met het voorstel, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in per 1 februari 2023 met een looptijd van twee jaar. De bonden sluiten het cao-akkoord voor twee jaar af met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Eind januari liep het overleg voor een nieuwe ziekenhuis-cao vast, waarna acties werden aangekondigd.

Op donderdag 16 maart staakten ruim honderdduizend ziekenhuismedewerkers op 64 locaties door het hele land. Ziekenhuispersoneel werkte toen een zogeheten zondagsdienst: alleen de hoognodige zorg werd geleverd, alle andere geplande zorg werd uitgesteld. De zeven universitaire ziekenhuizen deden niet mee aan de acties. Zij hebben een andere cao en bereikten eind 2022 al een cao-akkoord met loonsverhoging van 10 procent.