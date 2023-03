Tientallen migranten verdronken bij exodus uit chaotisch Tunesië

Zeker 38 migranten zijn de afgelopen vijf dagen verdronken voor de kust van Tunesië. Nog eens 67 mensen worden vermist. Zij zaten op in totaal zes gezonken boten die deel uitmaakten van een grootscheepse exodus uit Tunesië. Alleen al afgelopen vrijdag arriveerden er vijftig boten met meer dan tweeduizend mensen aan boord op Lampedusa, een Italiaans eiland op een kleine 140 kilometer van de Tunesische havenstad Mahdia.

De Tunesische kustwacht verhinderde het vertrek van nog eens tachtig boten, met in totaal drieduizend mensen aan boord. Zij worden vastgehouden in Tunesië.

De migranten zijn in meerderheid Afrikanen uit landen beneden de Sahara. In Tunesië, waar president Kais Saied een omvolkingscomplot verkondigt dat erop neerkomt dat zwarte Afrikanen het land willen overnemen, is een campagne gaande van arrestaties van migranten zonder verblijfspapieren. Ze dreigen teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst, waar ze gearresteerd of gedood kunnen worden.

Ook kampt Tunesië met een economische crisis. Een steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds is voorlopig opgeschort. Vorige week arriveerden in Tunesië tientallen vrachtwagens met voedselhulp vanuit Libië. Zwarte migranten krijgen van president Saied de schuld van de economische misère.

Ivoorkust en Guinee hebben al onderdanen teruggehaald uit Tunesië. Maar duizenden migranten zoeken hun toevlucht tot boten die in de richting van Europa varen. Twaalfduizend mensen hebben dit jaar via Tunesië al Italië bereikt, bijna tien keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Hiermee heeft Tunesië zijn buurland Libië afgelost als voornaamste vertrekland van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Nog eens veertienduizend migranten werden dit jaar door de Tunesische kustwacht tegengehouden.

Probleem voor Europa

Europese politici, de Italiaanse premier Giorgia Meloni voorop, maken zich ernstige zorgen over de situatie in Tunesië. Vrijdag zei Meloni dat Europa het risico loopt om een enorme golf van migranten uit Noord-Afrika te zien aankomen als de financiële stabiliteit in Tunesië niet wordt gewaarborgd. Ze riep het IMF en enkele landen op om Tunesië snel te helpen, om zijn ineenstorting te voorkomen.

Ook Brussel ziet dat gevaar. Maandag is Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) in Tunis om de financiële steun van de Europese Unie te bespreken. Ook zijn collega Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) heeft een bezoek gepland, net als de Franse en Italiaanse ministers van Buitenlandse Zaken.

De Italiaanse autoriteiten zetten intussen hun strijd voort tegen schepen van ngo’s die migranten redden op zee. Zondag legden ze de Louise Michel aan de ketting. Dat schip, gefinancierd door de Britse graffitikunstenaar Banksy, had de regel overtreden dat een reddingsschip maar één groep migranten per keer mag oppikken. „We weten dat er op dit moment tientallen boten vlak voor het eiland [Lampedusa] in nood verkeren, maar we kunnen niet helpen. Dit is niet aanvaardbaar!”, twitterde de crew op zondagochtend.