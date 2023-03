SVB overgenomen door Amerikaanse First Citizens Bank met hulp van de toezichthouder

De Amerikaanse First Citizens Bank neemt de gevallen Silicon Valley Bank (SVB) over. Dat meldt de Amerikaanse bankenwaakhond Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) maandag. De FDIC nam eerder deze maand alle tegoeden en leningen van SVB over, die nu deels worden overgeheveld naar First Citizens. Dat kost de FDIC naar eigen schatting zo’n 20 miljard dollar (18,6 miljard euro).

Bij de overname komt de overheid First Citizens namelijk flink tegemoet. De bank uit North Carolina neemt de helft van de bezittingen van SVB over voor 72 miljard dollar van de FDIC; dat is 16,5 miljard dollar minder dan de geschatte waarde van die bezittingen. Ook deelt de overheid mee in eventuele verliezen op de leningen van SVB. De overige bezittingen van SVB blijven in handen van de FDIC.

De deal is de zoveelste stabiliserende maatregel om de Amerikaanse én internationale bankensectoren te kalmeren nadat SVB eerder deze maand begon te wankelen door een bankrun. Zo is de overheid bereid om spaargeld ondergebracht bij kleine en middelgrote banken te garanderen, en maakt de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, het mogelijk voor andere centrale banken om dollarleningen vaker te verstrekken. Elf andere banken sprongen in de bres voor First Republic, een andere bank in gevaar, al rommelt het daar nog altijd.

De Zwitserse overheid moest in dezelfde periode de deposito’s van Credit Suisse in eigen hand nemen om de bankenpaniek binnen de perken te houden, nadat rekening- en aandeelhouders de systeembank massaal verlieten. Concurrent UBS neemt Credit Suisse over met nog grotere steun dan First Citizens krijgt.

