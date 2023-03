Sterke groei Nederlandse octrooiaanvragen, terwijl het Europese gemiddelde juist afneemt

Met hun grote innovatiekracht lopen Nederlandse bedrijven voor op die van andere landen uit de Europese Unie. Het aantal octrooiaanvragen in Nederland is vorig jaar met 3,5 procent gestegen, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Europees Octrooibureau (EOB) over de aanvraag van patenten in het afgelopen jaar.

Het is de sterkste groei sinds 2015 en wijkt daarbij af van de Europese trend, zegt Victor Veefkind, octrooionderzoeker bij het EOB. Gemiddeld dienden Europese landen juist een half procent minder aanvragen in, ten opzichte van 2021.

Met 6.806 aanvragen is Nederland de op twee na grootste patentaanvrager binnen de EU. Duitsland, op de Verenigde Staten na de top-aanvrager wereldwijd, vormt juist een negatieve uitschieter: aanvragen slonken er met bijna 5 procent tot 24.684, terwijl het aantal aanvragen in de meeste Europese landen is gestegen.

De grootste octrooiaanvragers wereldwijd zijn de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, China en Frankrijk. Zwitserland is koploper als het gaat om aantal aanvragen per hoofd van de bevolking, met 1.031 aanvragen per miljoen inwoners. Nederland staat vierde op deze lijst.

Nederland is omgeschakeld naar de ontwikkeling van duurzame technologie

Waar Duitse innovatie met name focust op de transportsector en de klassieke machinebouw, zoals draaibanken en zaagmachines, is Nederland „op tijd omgeschakeld naar de ontwikkeling van duurzame technologieën”, aldus Veefkind. Aanvragen gerelateerd aan fossiele brandstoffen namen de afgelopen vijf jaar al flink af. Begin dit jaar bleek dat Nederlandse patentaanvragers een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van waterstoftechnologie.

Volgens Veefkind is Nederland daarmee een aanjager van de energietransitie: het aantal uitvindingen op het gebied van schone energie groeide het afgelopen jaar met bijna 7 procent. Denk aan de ontwikkeling van „zuinige batterijen voor elektrische auto’s, of een grotere opslag voor zonne- en windenergie”.

Gevolgd door lampenproducent Signify (voorheen Philips Lighting) diende Philips met 1.338 de meeste patentaanvragen in Nederland in. Hier is kunstmatige intelligentie steeds meer van belang, zegt Veefkind. „Een slimme afwasmachine bijvoorbeeld, die zelf beslist wanneer hij aan kan, zodat de consument minder na hoeft te denken.” Van alle bedrijven die een Europese octrooiaanvraag deden, staat Philips – net als vorig jaar – op de negende plaats.

Grote rol ASML en NXP

In de halfgeleiderindustrie steeg het aantal octrooiaanvragen in Nederland met 42 procent. De meeste aanvragen werden gedaan door chipmachinefabrikant ASML en chipmaker NXP Semiconducters. Ook de organische fijnchemie – een tak binnen de scheikunde die zich bezighoudt met chemische verbindingen – afkomstig van bedrijven als DSM en Unilever (19 procent) en de computertechnologie (8,5 procent) noteerden een flinke groei.

Een op de vijf aanvragen is afkomstig van een individuele uitvinder of van een kleine of middelgrote onderneming (maximaal 250 ondernemers).

Of dit zo blijft, vindt Veefkind moeilijk te beoordelen. „De omgevallen banken kunnen onrust zaaien. Kleinere bedrijven komen lastiger aan hun financiering, waardoor er minder geld overblijft voor innovatie.”

Historisch gezien dalen patentaanvragen dan ook in alarmtijden: de kredietcrisis, die in de zomer van 2007 ontstond, zorgde evenals de coronacrisis voor een plotse daling in aanvragen van 8 procent.

Veefkind ziet een positieve trend in Nederland. In 2021 stegen de patentaanvragen met zo’n 3 procent, na een daling van een aantal jaren: „Nu we in de energietransitie zitten, zijn researchers de toekomst van veel bedrijven. Er zitten nog veel nieuwe uitvindingen in de pijplijn.”

