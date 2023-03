Roglic en Evenepoel van aparte klasse in Catalonië

Remco Evenepoel hoefde niet eens om te kijken om te weten wie er na alweer een aanval bergop in zijn wiel zat. Ook in de slotrit van de Ronde van Catalonië reden twee renners in een aparte klasse. De Belgische wereldkampioen mocht in Barcelona gerust de rit winnen van Primoz Roglic, die met zes seconden voorsprong eindwinnaar werd. De twee besten reden de rest van de klassementsrenners op meer dan twee minuten achterstand.

Zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar tot nu toe steeds weer boven de rest uitsteken in het klassieke voorjaar, zo domineerden Roglic en Evenepoel zeven dagen lang in de oudste rittenkoers van Spanje. Beiden wonnen twee ritten, en ook de klassementen werden verdeeld: de 33-jarige Sloveen het algemeen en puntenklassement, zijn tien jaar jongere rivaal het berg- en jongerenklassement. Zes weken nog, dan treffen Roglic en Evenepoel elkaar opnieuw, in de Ronde van Italië. De twee zijn topfavoriet.

De laatste etappe van de Ronde van Catalonië, met zes doorkomsten op de olympische berg Montjuïc bij Barcelona, stond zondag symbool voor de week die vooraf ging. Evenepoel zette alles op alles om zijn achterstand in het klassement ongedaan te maken. „Vandaag zullen de benen aanvoelen als na een klim van een uur”, had hij vooraf aangekondigd. Op het plaatselijke circuit in Barcelona zorgde de Belg een uur lang voor vuurwerk. Maar Roglic kreeg hij er niet af. „Ik wist dat het moeilijk zou worden hem te lossen”, gaf Evenepoel na afloop toe.

Een dag eerder leek er nog sprake van irritatie bij de kopman van Soudal-Quickstep, toen Roglic weigerde over te nemen nadat de twee samen voorop waren gekomen. „Come on mate, please”, riep hij duidelijk hoorbaar een paar keer vergeefs naar de Sloveen. Achteraf toonde Evenepoel wel begrip voor de behoudende tactiek. „Ik denk dat zijn team had beslist om niet te rijden en de leiderstrui te beschermen”, zei hij op de Belgische televisie. Zondag werkten de twee wel samen om voorop te blijven in de slotrit.

Respect voor elkaar

De nummers één en twee toonden na afloop van de ronde veel respect voor elkaar. „In vorm is hij misschien wel de beste renner ter wereld”, zei Evenepoel over de eindwinnaar. De ploeg van Roglic, Jumbo-Visma, plaatste op Instagram een foto waarop de twee elkaar na de finish in Barcelona omhelsden met de tekst: „Thanks for an intens and beautiful week of racing guys.”

Roglic vertelde na de huldiging dat hij de aanvallen van Evenepoel op de slotdag had verwacht. „Zeker, na zes zware dagen wist ik dat het ook vandaag lastig zou worden. Maar de ploeg heeft de controle lang gehouden en ik had de goede benen”, vertelde kopman van Jumbo-Visma, die in Catalonië onder meer werd bijgestaan door zijn Nederlandse ploeggenoten Koen Bouwman, Steven Kruijswijk en de na een blessure teruggekeerde Robert Gesink. „Ik ben vereerd hier op de erelijst te staan”, besloot Roglic.

Evenepoel keek al even vooruit naar een volgende confrontatie in de Giro, die op 6 mei begint met een individuele tijdrit over 18 kilometer in de Abruzzen. Eerder duelleerden de twee ronderenners in de Vuelta van vorig jaar. Drievoudig winnaar Roglic moest toen na een val opgeven, Evenepoel won in Madrid zijn eerste grote ronde. Kan hij Roglic straks verslaan in de Giro? „We tonen in elk geval dat we gelijk zijn in niveau en dat het een mooie strijd zal worden in de Giro. Het is leuk om te rijden tegen mijn idool, ik kijk echt op naar Roglic.”