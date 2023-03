PSV-perschef Thijs Slegers overleden aan leukemie

Thijs Slegers, de perschef van PSV, is maandag op 46-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. Dat heeft de voetbalclub bekendgemaakt. In 2020 werd acute leukemie bij Slegers vastgesteld. Begin februari van dit jaar kreeg hij te horen dat de afstotingsziekte die hij opliep als gevolg van de behandeling niet meer te genezen was. In zijn laatste maanden zette hij zich in voor de werving van bloed- en stamceldonoren.

Na een carrière als sportjournalist, waarbij hij voor verschillende media over sport en PSV schreef, ging Slegers in 2015 bij de club aan de slag als perschef. In 2020 kreeg hij de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL), een vorm van bloedkanker. De ziekte is zeldzaam: jaarlijks wordt ALL bij ongeveer tweehonderd mensen in Nederland vastgesteld. Een stamceltransplantatie, waarbij de patiënt donorstamcellen krijgt toegediend, kan helpen bij de genezing. Daarom deed Slegers een oproep via Instagram: „Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel.” Ook was hij te gast bij een speciale uitzending van sportzender ESPN, waarbij het werven van stamceldonoren centraal stond.

Zijn actie had succes: na zijn oproep meldden zich tienduizend nieuwe stamcel- en bloeddonoren bij bloedbank Sanquin en bij Matchis, een stichting voor stamceldonatie. Matchis was blij met de actie: „De aanleiding is natuurlijk heel triest”, zei een woordvoerder tegen NRC. „Maar zo’n oproep – die ontzettend moedig en authentiek is – daar kan geen campagne tegenop.”

