ProRail: dassenburcht onder spoor in Esch weggehaald – begonnen aan die in Vught

De dassenburcht onder het spoor in het Brabantse Esch is verwijderd. Dat meldt spoorbeheerder ProRail maandagochtend op zijnwebsite. Tegelijkertijd is ProRail begonnen met het verwijderen van burchten onder het spoor in Vught, zo’n twee kilometer verderop. Dat is op hetzelfde traject als de burcht in Esch, tussen Den Bosch en Eindhoven.

In Esch zijn 25 gangen ontdekt. Tijdens het uitgraven van het gangenstelsel zijn geen dassen aangetroffen, waardoor ProRail vermoedt dat de dassen op eigen initiatief zijn vertrokken. Eerder had de spoorbeheerder kleppen geplaatst op de gangen, die alleen naar buiten toe open kunnen. De hoop was dat de dassen ’s nachts uit de gangen zouden komen en zouden vertrekken wanneer ze ontdekten dat ze niet meer terug naar binnen konden.

Met de bus of omreizen

ProRail was, net als van de burcht in Esch, al langer op de hoogte van de dassenburchten in Vught. „We vonden het een te groot risico om die dan maar te laten zitten en we zijn nu toch bezig”, zegt een woordvoerder van de spoorwegbeheerder. In Vught zijn zo’n zeventien gangen gevonden.

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven ligt sinds dinsdag stil vanwege het risico dat de tunnels opleveren. Toen besloot ProRail dat het niet meer verantwoord was om treinen op dat traject te laten rijden. Er was meer graafactiviteit van de dassen, wat de kans op verzakking van het spoor vergrootte. Gezien dassen een beschermde diersoort zijn, moest ProRail een ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het verwijderen van de burchten.

Als alle burchten zijn uitgegraven, moet de grond onder het spoor worden verstevigd, zodat de treinen er weer veilig over kunnen rijden. ProRail verwacht dat dat „aan het eind van deze werkweek” weer kan. Tot die tijd rijden tussen Den Bosch en Eindhoven bussen of kunnen reizigers omreizen via Tilburg.

