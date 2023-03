‘Premier Israël zet omstreden hervormingen stop’

Premier Benjamin Netanyahu draait de omstreden hervormingen van de rechterlijke macht in Israël waarschijnlijk terug. Dat melden Israëlische media. Naar verwachting geeft de premier maandagochtend een persconferentie. De beleidsplannen van Netanyahu, waarin hij het parlement meer macht wilde geven, kregen veel kritiek: al wekenlang gaan Israëliers de straat op om te protesteren.

De nieuwe wetgeving zou de macht van het Hooggerechtshof flink inperken, en daarmee de democratie in het land ondermijnen. Tegenstanders zijn onder meer bang dat de huidige rechtse regering nieuwe, zeer conservatieve wetten door het parlement zal loodsen als Netanyahu’s beleidsplannen doorgaan. De Israëlische president Isaac Herzog riep het parlement maandagochtend op om het wetgevingsproces onmiddellijk stop te zetten. „Kom nu tot bezinning! Dit is geen politiek moment, dit is een moment voor leiderschap en verantwoordelijkheid”, schreef hij op Twitter.

Zondag ontsloeg Netanyahu zijn defensieminister Yoav Gallant, nadat die zaterdag kritiek had geuit op de hervormingen. In een televisietoespraak noemde Gallant Netanyahu’s plannen een „gevaar voor de nationale veiligheid”. Tegenstanders zagen het ontslag als de zoveelste keer dat Netanyahu de democratische grenzen overschrijdt. Zondagavond waren er opnieuw massale protesten in onder meer Tel Aviv en Jeruzalem.