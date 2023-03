Politiebonden waarschuwen voor gebrekkige persoonsbeveiliging: ‘rijden soms in ongepantserde auto’s’

Het stelsel Bewaken en Beveiligen, waarmee bedreigde politici, journalisten, rechters of kroongetuigen worden beveiligd, dreigt in het geding te komen. Daarvoor waarschuwen de vier politiebonden NPB, ACP, Equipe en ANPV maandag in een brandbrief aan minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD). De brief baseert zich op het deze maand gepubliceerde rapport Bewaken en beveiligen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Het stelsel Bewaken en Beveiligen werd in 2002 opgericht na de moord op Pim Fortuyn. Destijds waren er minder dan tien bedreigde personen die continu beveiliging nodig hadden. Inmiddels ligt dat cijfer tussen de 80 en 130. In de brief staat dat de vraag naar beveiliging is toegenomen door „de toenemende maatschappelijke onrust en uitdijende criminele samenwerkingsverbanden”, maar dat de politie zich onvoldoende aan deze groei kan aanpassen. Dit komt onder meer door gebrekkige financiering en ondersteuning, schrijven de bonden. Als gevolg zijn de laatste jaren „onnodig hoge risico’s” genomen. De bonden vragen minister Yesilgöz-Zegerius „per direct de nodige bedragen ter beschikking te stellen” en een gefinancierd plan op te stellen voor de korte en lange termijn.

De bonden hebben gesproken met politiemensen die binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen werken. Uit de gesprekken blijkt dat politiemensen soms rijden in ongepantserde auto’s, over niet genoeg informatie beschikken of opleidingen missen. In een bijlage van de brandbrief zijn „veelzeggende quotes” uit de gesprekken opgenomen. „Door te weinig opleiding, informatie, middelen en gebrek aan financiën bekruipt me regelmatig het gevoel van ‘we doen maar wat’”, luidt één van de opmerkingen. „Ik snap niet dat er geen mensen bijkomen. Dit is wachten op fouten en ongelukken”.

Onveiligheid

Willem Woelders, directeur Bewaken en Beveiligen bij de politie, zegt in een schriftelijke reactie de kritische opmerkingen te kennen, maar weinig te horen over gevoelens van onveiligheid. „Risico’s voor politiemensen moeten aanvaardbaar zijn. Als wij het gewenste niveau van beveiliging niet kunnen leveren, doen we geen concessies.”

Bij elke keuze die de politie maakt, speelt ook schaarste een rol, zo staat in de verklaring, en er is geen onbeperkte hoeveelheid mensen en middelen. Woelders: „Dat was nooit zo en zal nooit zo zijn. Maar schaarste is nooit het uitgangspunt. Het draait om informatie die leidt tot een bepaalde dreigingsinschatting en een gewenst niveau van beveiliging. Op basis daarvan bepalen we onze inzet.”

Een woordvoerder van minister Yesilgöz-Zegerius zegt dat het ministerie pas reageert als het kabinet een reactie heeft geformuleerd op het onderzoeksrapport van de OVV. Naar verwachting komt die reactie eind deze week.