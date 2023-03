Ook Belastingdienst vraagt medewerkers om TikTok te verwijderen van werktelefoons

Medewerkers van de Belastingdienst is gevraagd TikTok van hun werktelefoon te verwijderen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Belastingdienst aan NRC. Vorige week riep staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering, D66) rijksambtenaren al dringend op om de app te verwijderen, nadat de AIVD een negatief advies had gegeven over TikTok en vergelijkbare apps.

De Belastingdienst houdt het kabinetsbeleid aan, aldus de woordvoerder. „Voor nu ontraden we het gebruik en creeëren we aandacht voor het risico van bepaalde apps als TikTok.” In de toekomst moeten werktelefoons zo worden ingericht dat apps als TikTok er helemaal niet meer op kunnen worden gezet. Datzelfde wil het kabinet, zo schreef Van Huffelen vorige week in haar Kamerbrief. Daarin werd gesproken van apps „van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland”. China, vestigingsland van TikToks moederbedrijf ByteDance, valt daaronder.

Niet alleen Nederland legt beperkingen op aan het gebruik van de Chinese app. Ook EU-medewerkers en ambtenaren in de Verenigde Staten en België mogen de app niet meer op hun werktelefoon hebben. In de Verenigde Staten wordt nagedacht over een algemeen verbod op de app of gedwongen verkoop. De Chinese overheid gebruikt de app voor spionage en beïnvloeding, is het vermoeden. Zelf beweert ByteDance dat het los opereert van de Chinese staat en dat de overheid geen toegang heeft tot gebruikersdata.