Na grote verwarring zal Libanon de zomertijd woensdag toch invoeren

Het Libanese parlement heeft na een stemming besloten de zomertijd toch in te voeren. Dat meldt het Libanese dagblad L’Orient-Le Jour maandag. Het parlement komt daarmee terug op de eerdere beslissing om de invoering een maand uit te stellen. In de nacht van woensdag op donderdag zal de klok een uur vooruit worden gezet.

Waarnemend premier Najib Mikati en Kamervoorzitter Nabih Berri besloten vorige week donderdag onverwachts de wintertijd een maand langer aan te houden, tot de ramadan op 20 april eindigt. Mikati noemde administratieve gronden als motivatie voor het besluit, maar dat werd door velen niet geloofd. Het uitstel heeft namelijk als voordeel dat moslims een uur eerder het vasten kunnen verbreken. Dat is gunstig voor het islamitische deel van de Libanese bevolking, inclusief Mikati en Berri, maar veel christenen waren het daar niet mee eens. Zo dreigde de tijd een wig te drijven tussen de al sterk verdeelde Libanese bevolking.

Het gevolg was dat de Libanezen zondagochtend ontwaakten in een land met twee tijdzones. Een deel van de mensen, bedrijven en organisaties weigerde mee te doen aan het kabinetsbesluit en bleef trouw aan de internationaal ingevoerde zomertijd, een ander deel volgde de verlengde wintertijd. Het vliegveld bij Beiroet liet weten de overheidstijd aan te houden, maar wel de vertrektijden van alle vluchten met een uur te vervroegen, om problemen met het internationale vliegverkeer te voorkomen.

