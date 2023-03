‘Wie wil er nou aan de Grafheuvel wonen?’

Dat straatnamen vaak mensen of zaken uit het verleden in de schijnwerpers willen zetten, is al schering en inslag sinds überhaupt werd begonnen met het toekennen van namen aan wegen. Meestal valt de eer ten deel aan een persoon of een instituut, maar in een aantal dorpen in Nederland worden hele historische tijdvakken in de kijker gezet. Zo kun je in Goirle via de Bronstijd afslaan naar de Middeleeuwen, IJzertijd of Romeinse Tijd.

De Middeleeuwen hebben in de alledaagse observatie van de West-Europese geschiedenis doorgaans geen beste naam – denk aan ‘middeleeuwse toestanden’. De term werd bedacht door de humanisten uit de Renaissance, die de Middeleeuwen zagen als een periode van duisternis en stilstand tussen de Oudheid en de tijd waarin zij zelf leefden.

Mediëvisten hebben allang gehakt gemaakt van deze geschiedvervalsing. Dat weerhoudt de Middeleeuwen in Goirle er niet van om een in een rotonde doodlopende weg te zijn, waaruit alleen ontsnapping mogelijk is via een ommekeer naar de Bronstijd of een zij-afslag via het Karrespoor. Angst voor prehistorische toestanden hoeft men niet te hebben: op de hoek van Bronstijd en Middeleeuwen kun je gewoon terecht bij een sushi-restaurant.

Grafheuvel

Verder dragen korte straatjes namen als Vuursteen, Zandsteen, Slijpsteen, Kooksteen en Waterput. In de streek tussen Goirle en Tilburg werden geregeld vondsten gedaan uit het Neolithicum, de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen. Om te zorgen dat het geen janboel wordt, is gekozen ijzertijdvernoemingen bij elkaar te houden en te scheiden van bijvoorbeeld Romeinse namen.

Het Noord-Hollandse Hoogkarspel kent sinds vorig jaar een Bronstijd. Deze omgeving kent zoveel vondsten uit die periode dat archeologen wel van de ‘Hoogkarspelcultuur’ spreken. Lokale archeoloog Nico Bregman kreeg van de gemeente groen licht om straatnamen te bedenken bij die vondsten. Behalve Bronstijd bedacht hij namen als Kringgreppel, Erfplaats en Kreekrug, maar de gemeente zag niets in een ‘Grafheuvel’. „Wie wil er nou aan de Grafheuvel wonen?”, zei Bregman in gesprek met NH Nieuws. „We hebben nu wel Tumulus, dat is hetzelfde als grafheuvel, maar daar komen geen huizen aan.” De wegen in de nieuwbouwwijk liggen aan de westerrand van het dorp, op een vuursteenworp afstand van buurtschappen Binnenwijzend en Zittend.