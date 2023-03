De man van de vloerisolatie komt binnen voor een inspectie van de kruipruimte, voordat hij een offerte gaat maken. Hij ziet in de woonkamer mijn vleugel staan. „Speelt u daarop?” „Elke dag”, antwoord ik. „Wilt u dat ook doen als ik aan het werk ben?” Dat beloof ik. Ook tijdens de inspectie speel ik wat. Een paar dagen later rolt de offerte in de bus. „Ik heb een korting toegepast omdat er mogelijk pianospel aanwezig is.”

