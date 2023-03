Kan mijn 4-jarige zoon beelden uit de vleesindustrie aan?

Moeder: „Mijn zoontje van vier jaar is erg geïnteresseerd in fabrieken en hoe dingen gemaakt worden. Hij vond een boek in de bibliotheek over hoe melk, brood en vlees gemaakt worden en hoe dat verschilt in een boerderij en een fabriek. De bladzijden over vlees bleken over het slachten van dieren te gaan en waren erg realistisch. Ik heb het boek toen snel dichtgedaan en opgeborgen. Ik zag toen pas dat het vanaf 6-8 jaar was. Sindsdien vraagt mijn zoon vaak naar het boek en vooral dat hij de vleesfabriek wil zien. Is het onverstandig om hem op zijn leeftijd de afbeeldingen van de vleesindustrie te laten zien? Hij is best snel bang en snapt volgens mij niet goed hoe een dier vlees op zijn bord wordt. Of kan hij het beter zo snel mogelijk leren en moet ik zijn nieuwsgierigheid juist voeden?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Samen nieuwsgierig zijn

Marga Akkerman: „Kleuters zijn met grote nieuwsgierigheid de wereld aan het ontdekken. Een bekende vraag van een kleuter is: ‘Waar gaat de zon slapen als het donker is?’ En even later komt er weer een heel andere vraag.

„In het voorbeeld van uw zoon gaat het om een onderwerp dat hij al echt aan het uitdiepen is. Hij heeft een boek gevonden dat hem erg interesseert en dat levensecht antwoorden geeft op zijn vragen. Het is niet nodig hem daartegen te beschermen. Hij bekijkt het op een andere manier dan u. Kleuters leven op veel momenten in een door henzelf bedachte wereld, ook wel fantasiewereld genoemd. In hun spel en in hun belangstelling zijn ze vooral bezig met de vraag: wat is nou echt en wat heb ik zelf bedacht? Uw zoon is aan het uitzoeken: hoe gaat het nou echt in die fabriek? Daar hoeft hij dan niet meer over te fantaseren. Dat geeft rust.

„In plaats van het boek snel weg te nemen, kunt u samen met hem bekijken wat hij zo interessant vindt. Bij u op schoot of lekker dichtbij u op de bank. Uw nabijheid kan eventuele angst bij uw zoon verlagen. Kijk vooral met hem mee en zeg er af en toe iets bij over uw eigen gevoel. ‘Ik vind het best spannend om te zien dat een dier wordt doodgemaakt. Wat vind jij?’ U kunt de nieuwsgierigheid van uw zoon naar de werkelijkheid dus gerust toelaten, zolang u er maar bijblijft.”

Zoek materiaal bij zijn leeftijd

Anita Harrewijn: „Het boek weghouden kan het juist enger maken voor uw zoon. De leeftijdsgrens van 6 jaar ligt ook weer niet zo ver weg. Pak het boek erbij, praat er samen over. Vraag waarom hij het graag wilt zien, misschien snapt hij bepaalde aspecten nog niet helemaal.

„Wat kinderen eng vinden verschilt per leeftijd. Uw zoon van 4 kan wat hij in een boek ziet nog niet helemaal aan de realiteit verbinden, dus de vraag is of het echt beangstigend voor hem is. Wijs in het boek ook andere aspecten aan, zodat niet alle nadruk op die bladzijdes over slachten ligt. Als uw kind er niet meer van kan slapen, nachtmerries krijgt of situaties gaat vermijden, is de angst te groot geworden.

„De interesse van uw zoon volgen betekent natuurlijk niet dat hij maar met alles geconfronteerd moet worden. Mocht hij geïnteresseerd raken in materiaal dat echt ver voorbij zijn eigen leeftijd is, kijk dan samen waarin hij precies geïnteresseerd is, en zoek daar materiaal bij dat bij zijn leeftijd past, zoals tekenfilms en kinderboeken.”

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog. Anita Harrewijn is universitair docent klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gespecialiseerd in angst bij kinderen.