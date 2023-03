Hoe Oekraïne in oorlogstijd zoekt naar eerlijke rechters

Terwijl hun land al meer dan een jaar in een oorlog met Rusland verwikkeld is, werken Oekraïense rechters vanuit Polen aan de hervorming van de corrupte rechterlijke macht. Ze zijn op zoek naar duizenden nieuwe rechters, die integer zijn en zich niet laten meer omkopen. Onderzoeksjournalist Tom Kreling wilde weten: hoe werk je aan een betere toekomst van je land, als die zo ongewis is?

