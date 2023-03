‘Stop. Hou op. Ik vind dit niet fijn. Ik ga het zeggen.” Wat was het handig geweest als niet alleen de huidige generatie basisschoolleerlingen, maar de talloze generaties voor hen dat hadden geleerd. Was (kinder)misbruik ermee voorkomen? Grensoverschrijdend gedrag? Seks zonder wederzijdse toestemming? Vatbaarheid voor loverboys en online grooming?

Vast niet, maar het had gezorgd voor meer weerbaarheid. Want dat is deels waar de Week van de Lentekriebels, die vorige week werd gehouden, over gaat. Over dat jouw lijf het jouwe is, en dat niemand daar aan mag zitten als je dat onprettig vindt. Over toestemming en over dat ‘nee’ ook echt ‘nee’ is.

Het leek vorige week dat de Lentekriebels over iets anders gaan. Dat, in de woorden van Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD), „kinderen van vier jaar op school worden aangespoord na te denken over geslachtsverandering, anale seks, trio’s en dragqueens”. Geenszins waar de Week om draait. Maar de door hem aangewakkerde cultuurstrijd resulteerde in een veel ondertekende petitie en bezorgde ouders.

Nu is interesse in wat kinderen leren op school prima. Het is goed als ouders weten wat er wordt onderwezen, of dat nu over taalvaardigheid of seksuele voorlichting gaat. Nog beter: als ouders zowel over taal áls over seks met hun kinderen praten, en open staan voor vragen.

En die hebben kinderen meer over het tweede dan over het eerste. Seksualiteit is al jaren het meest besproken onderwerp bij de Kindertelefoon. Alleen vinden de meeste ouders praten over seks lastig. Zeker als het kind niet vijf, maar vijftien is. En die wil dan vaak hélemaal niet meer met zijn ouders over seks praten.

Een andere klacht was vorige week dat te jonge kinderen geconfronteerd werden met geslachtsdelen. Voor het eerst werd – naast de al bestaande afbeeldingen van piemels – een 3D-clitoris meegestuurd, voor groep 6 tot 8 (10-12 jaar). Volgens deskundigen zijn kinderen al op veel jongere leeftijd nieuwsgierig naar bloot. Dat gaat niet om seks, maar om het naakte lichaam waarvoor niemand zich hoeft te schamen.

En waarom zou het ene geslachtsdeel wel aandacht verdienen, en het ander niet? Liever een anatomisch verantwoorde les dan meisjes die zich onterecht zorgen maken over hoe ze eruit zien. En passant is het goed dat niet alleen leerlingen nu leren wat de clitoris is, maar door de ophef ook hun ouders.

Het is goed dat het sinds 2012 verplicht is voor basisscholen om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Ze mogen daar hun eigen lessen voor samenstellen, passend bij de leeftijd van de leerlingen en de gezindheid van de school. Het is dan ook niet verplicht om mee te doen aan die Week van de Lentekriebels, waarvoor expertisecentrum Rutgers Stichting lesmateriaal ontwikkelde.

Of ouders nu willen of niet, kinderen gaan op internet op zoek naar informatie over seks. Waar ze op porno kunnen stuiten, die weinig te maken heeft met de werkelijkheid. Waar ze het idee kunnen krijgen dat er maar één soort lichaam bestaat.

Onderzoek wijst uit dat als kinderen goed worden voorgelicht, ze later met seks beginnen en de keuze om wat te doen en met wie beter doordenken. En wie vindt dat de school niet een veilige plek is om die informatie te verstrekken, zal vanavond bij de afwas zelf over seks met de kinderen moeten beginnen.