Failliet Scotch & Soda overgenomen door Amerikaanse investeerder Bluestar Alliance

Het Nederlandse modemerk Scotch & Soda wordt overgenomen door het Amerikaanse Bluestar Alliance. Dat maakte de curator maandag bekend. Scotch & Soda vroeg vorige week faillissement aan in Nederland. Het bedrijf had ingezet op dure internationale uitbreidingen, maar die liepen naar eigen zeggen door onder meer de coronapandemie uit op een flop.

Curator Jasper Berkenbosch zei tegen ANP dat een „vrij grote groep werknemers” hun baan behoudt. Wereldwijd heeft Scotch & Soda zo’n tweeduizend personeelsleden, in Nederland zijn dat er rond de achthonderd. Het gaat om winkelmedewerkers in de dertig Nederlandse vestigingen, maar ook om medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam en van de ontwerpafdeling.

Scotch & Soda heeft flinke klappen gekregen door de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie, waardoor het bedrijf sinds 2020 non-stop moest leunen op geldschieters, zelfs nadat het in het vorige boekjaar een recordomzet behaalde. Het openen van dure winkels in het buitenland die de bekendheid van het merk moesten vergroten, was een enorme kostenpost die zich niet uitbetaalde. Maar ook vóór de crises was Scotch & Soda al in verval. Sinds 2019 boekt het bedrijf verlies na verlies.

Lees ook Scotch & Soda in Nederland failliet