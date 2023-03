Ernie Bot lijkt de grootste chatbot van China te worden, maar het is nog geen ChatGPT

Toen miljoenen mensen eind vorig jaar aan het experimenteren gingen met het toen net verschenen computerprogramma ChatGPT, was de vraag niet óf maar wanneer het online taalmodel van het bedrijf OpenAI concurrentie zou krijgen. Het antwoord daarop volgde in februari, toen Google met de bekendmaking van haar chatbot Bard voorzichtig een AI-wedloop in gang zette. Kort daarvoor maakte Microsoft al bekend miljarden te gaan investeren in ChatGPT.

Zoals bij veel technologische ontwikkelingen in de Verenigde Staten hielden Chinese techbedrijven ook deze strijd tussen giganten uit Silicon Valley nauwlettend in de gaten. Verrassend was het dan ook niet dat zoekmachine Baidu afgelopen week een Chinese tegenhanger presenteerde: Ernie Bot.

De productlancering van Ernie Bot had maandag via een openbare livestream moeten plaatsvinden. Die kwam er niet: Baidu besloot de presentatie op het laatste moment achter gesloten deuren te houden. Alleen een aantal bedrijven dat de eerste versie van het programma wil testen, mocht aanwezig zijn, liet Baidu in een verklaring weten. Op de beurs van Hongkong zakte de grootste zoekmachine van China dezelfde dag met 6,2 procent.

Besloten presentatie of niet, duidelijk is dat Baidu serieuze plannen heeft met Ernie Bot. Over de ‘Chinese ChatGPT’ is echter nog veel onduidelijk. Vier vragen over dit Chinese online taalmodel.

1. Wat kunnen gebruikers doen met Ernie Bot?

De verwachtingen waren hooggespannen vlak voor de eerste presentatie van Baidu-directeur Robin Li Yanhong over Ernie Bot, vorige week. Toch werd de presentatie voor aanwezigen een teleurstelling: in summiere video’s werd slechts gedemonstreerd hoe Ernie Bot sommen uitrekent, in verschillende Chinese dialecten spreekt en video’s en foto’s maakt op basis van tekstinvoer. Tijdens de besloten presentatie van maandag liet Li zien hoe Ernie Bot jaarrekeningen en powerpointpresentaties maakt. Duidelijk is verder dat gebruikers aan Ernie Bot vragen kunnen stellen, waar de chatbot vervolgens – al dan niet de juiste – antwoorden op geeft.

Li gaf aan dat gebruikers het tot nu toe moeten doen met een demo. Bovendien kan momenteel slechts een selecte groep mensen Ernie Bot gebruiken, in een proefperiode. Bedrijven kunnen een aanvraag doen. Het is nog onduidelijk wanneer Ernie Bot voor alle Chinezen en andere geïnteresseerden beschikbaar wordt.

2. Wat zijn Baidu’s plannen met Ernie Bot?

Baidu wil de AI-chatbotstrijd, die het in China voert met kleinere softwareontwikkelaars, snel winnen. Dat lijkt te lukken: volgens Baidu willen niet minder dan 120.000 bedrijven Ernie Bot testen. Li zei tijdens de presentatie van vorige week dat Ernie Bot weliswaar „niet perfect is” maar dat „de markt ernaar vraagt”.

Baidu lijkt zich voorlopig alleen te richten op China, waar de Amerikaanse chatbots niet beschikbaar zijn. Dit betekende overigens niet dat Chinezen ChatGPT niet hebben gebruikt. Via proxy servers op een aantal Chinese apps wisten veel Chinezen toch toegang te krijgen tot ChatGPT, totdat de ontwikkelaars van deze apps dit gebruikers onmogelijk maakten. Die actie maakt de kansen voor Baidu om van Ernie Bot in China de grootste te maken nog kansrijker.

3. Is Ernie Bot betrouwbaar?

Ernie Bot gebruikt momenteel data tot september 2021. Daarmee kan het zich op grote hoeveelheden informatie beroepen. Desondanks kan de chatbot op tal van vragen geen correcte antwoorden geven.

Dat komt vooral door de strenge censuur van de Chinese overheid, waardoor veel informatie op het Chinese internet ontbreekt. De censuur maakt het voor Ernie Bot onmogelijk altijd de juiste antwoorden te geven op vragen, vooral wanneer deze over gevoelige kwesties gaan. Ernie Bot haalt haar informatie namelijk van datzelfde internet. Volgens The Washington Post levert een Baidu-zoekopdracht naar Xinjiang, de regio waar volgens Amnesty International meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn opgesloten in heropvoedingskampen, enkel geografische informatie op over het gebied.

Ernie Bot heeft meer moeite met het beantwoorden van politiek gevoelige vragen. De Hongkongse krant de South Morning China Post nam de proef op de som. Op de vraag of China een democratisch land is, antwoordde Ernie Bot dat het „nog niet heeft geleerd hoe deze vraag te beantwoorden”. Ook raadt de chatbot aan om naar een ander onderwerp te vragen, wanneer gebruikers een bericht verzenden met daarin de naam van president Xi Jinping of Mao Zedong, voormalig leider van de Communistische Partij. Ernie Bot denkt volgens de South Morning China Post daarnaast dat Rusland Kyiv heeft ingenomen.

4. Kan Ernie Bot snel beter worden?

Volgens experts is de internetcensuur in China mogelijk een hindernis voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, schrijft The Washington Post. Kunstmatige intelligentie wordt namelijk getraind met enorme hoeveelheden data. Hoe minder data Ernie Bot tot zijn beschikking heeft, hoe minder snel het zelflerend vermogen beter wordt. Baidu-directeur Li denkt echter dat Ernie Bot de achterstand op ChatGPT „binnen een paar maanden” kan goedmaken.