Broncode Twitter stond mogelijk maandenlang op platform Github, bedrijf van Musk is bang voor hackers

Delen van de broncode van Twitter waren mogelijk maandenlang te vinden op het online softwareontwikkelaarsplatform Github. Dat schrijft The New York Times zondag, na inzage van juridische documenten. Twitter vroeg Github afgelopen vrijdag, kort nadat het socialemediaplatform van Elon Musk erachter kwam dat de broncode online te vinden was, om deze te verwijderen. Dat deed Github nog diezelfde dag.

De broncode van Twitter is de onderliggende computercode waarop het platform draait. Techbedrijven houden deze code normaal gesproken geheim; ze willen concurrenten niet wijzer maken dan nodig. Twitter is ook bang dat hackers met de code aan de haal gaan, ze kunnen er bijvoorbeeld gebruikersgegevens mee achterhalen of het platform zelfs offline halen. Aanwijzingen dat hackers daadwerkelijk pogingen hebben gedaan om ‘in te breken’ zijn er vooralsnog niet. Onduidelijk is nog hoelang de code precies op Github te vinden was.

Lees ook dit artikel over de chaos bij Twitter sinds de overname van Elon Musk

Twitter wil van Github ook weten wie de code heeft gedeeld en wie hem heeft gedownload. Daarnaast is het socialemediaplatform een intern onderzoek begonnen naar wie binnen de organisatie de code heeft gelekt. Medewerkers vermoeden dat de persoon die daarvoor verantwoordelijk is nu niet meer voor Twitter werkt. Die kans is aannemelijk: sinds Musk Twitter afgelopen oktober voor zo’n 41 miljard euro (44 miljard dollar) overnam, werkt zo’n driekwart van de werknemers niet meer voor het bedrijf. Dat komt vooral door meerdere ontslagrondes. Ook stapten enkele werknemers zelf op.

Zoveelste probleem

Het broncodelek is het zoveelste probleem waar Twitter mee te maken heeft sinds Musk het platform afgelopen oktober overnam. De topman schat de waarde van Twitter momenteel op zo’n 18,5 miljard euro (20 miljard dollar), meer dan een halvering ten opzichte van vijf maanden geleden. Dat schreef hij vrijdag in een e-mail aan medewerkers van het bedrijf, meldde tech-website The Information zaterdag. Ook stortten de advertentie-inkomsten de afgelopen maanden in en daagden ontslagen medewerkers Twitter voor de rechter omdat ze lang moesten wachten op hun ontslagvergoeding.