‘Betonrot’ in het Nederlandse vestigingsklimaat? EU-onderzoekers zien het niet

Wat is de overeenkomst tussen het Nederlands elftal en het Nederlandse vestigingsklimaat? Hun reputatie heeft betere tijden gekend. Er zit „betonrot” in het vestigingsklimaat voor bedrijven, waarschuwden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vorige maand in aanloop naar een Kamerdebat. Het verslechterde ondernemingsklimaat heeft „mogelijk nadelige gevolgen voor de hoeveelheid en kwaliteit van banen in Nederland”, schreef stikstofminister Christianne van der Wal (VVD).

Volgens onderzoeksbureau SEO overweegt op dit moment 23 procent van de bedrijven uit Nederland te vertrekken. Met name nieuwe wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen stuit op weerstand. De ceo’s van onder meer Heineken, Philips en NXP bespraken de kwestie afgelopen maand op het Catshuis met premier Rutte en nog negen kabinetsleden. Kort daarvoor had Boskalis-topman Peter Berdowski in het FD al geconstateerd dat het aanzien van Nederland op het zakelijke wereldtoneel snel „afbladdert”.

Maar uit de maandag gepubliceerde EU Regional Competitive Index rijst een volstrekt ander beeld. Volgens de onderzoekers behoren de economische regio’s in Nederland tot de meest concurrerende van de EU. Utrecht staat in de Europese ranglijst op één, gevolgd door Zuid-Holland en de regio Île de France (Parijs en omstreken). Ook Noord-Brabant (op 4), Amsterdam (5) en Gelderland (8) hebben een plaats in de top-tien. Geen enkele Nederlandse regio zit onder het EU-gemiddelde.

In regio's met veel concurrentiekracht doen vrouwen het op de arbeidsmarkt gemiddeld beter

Het is de vijfde keer dat de onderzoekers in opdracht van de EU het Europese ondernemingsklimaat per regio in kaart hebben gebracht. Het eerste rapport verscheen in 2010. De concurrentiekracht van een regio wordt in dit onderzoek gedefinieerd als „het vermogen om bedrijven en inwoners een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkklimaat te bieden”.

Voor de samenstelling van de ranglijst zijn de regio’s getest op in totaal 68 indicatoren. Daaronder zijn ‘basisvereisten’ zoals de efficiëntie van overheidsinstellingen, de kwaliteit van wetgeving, de afwezigheid van corruptie en het hebben van een goede infrastructuur. Ook de aanwezigheid van veel hoogopgeleid personeel en het klimaat voor de introductie van innovaties spelen een rol. Op die laatste punten scoort Utrecht zeer hoog.

In regio's met veel concurrentiekracht doen vrouwen het op de arbeidsmarkt gemiddeld beter. Ook zijn de regio's bovenaan de ranglijst aantrekkelijk voor pas afgestudeerden, omdat die er vaak snel een baan kunnen vinden.

Tweede Venetië

Opvallend is dat Nederland volgens de EU-onderzoekers goed scoort op het vlak van goed functionerende overheidsinstanties en wetgeving. Het bedrijfsleven is daar juist al een tijd kritisch op. Zo schreef VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vorig jaar juli in een opiniestuk in NRC dat aanpassingen aan wetgeving en de verlening van vergunningen veel te traag gaan, waardoor Nederland volgens haar een tweede Venetië dreigde te worden: „De Venetianen dachten dat hun welvaart eeuwigdurend was en hun bestuurlijke inrichting verlamde de slagvaardigheid.”

Premier Rutte noemde het uitroepen van Utrecht tot meest concurerrende regio van Europa maandag „een prachtig resultaat”. Rutte: „Een sterke economie, een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en een aantrekkelijk klimaat voor innovatieve ondernemers: het is allemaal belangrijk voor de toekomst van Nederland én voor die van Europa.”