‘Als zij kwetsbaar durven zijn, dan ik ook’

‘Ik realiseer me heel goed”, zegt Desiré van den Berg, „dat ik iets van mensen pak. Ik vraag of ik ze mag fotograferen en zij werken daar aan mee. Ik kom binnen in hun huis, word gastvrij onthaald, ze vertellen me hun verhaal. En dan maak ik met die foto’s een boek. De credits en aandacht gaan naar mij, maar zij staan met hun gezicht in dat boek hè. Hun salontafeltje. Hun theepot. Heel intiem eigenlijk. Daar lig ik weleens wakker van. Hoe kan je als fotograaf op een verantwoorde manier met dat vertrouwen omgaan? En hoe kan ik die mensen iets teruggeven, zodat het voelt dat het weer een beetje in balans is?”

Fotograaf en filmmaker Desiré van den Berg, 31 jaar oud en geboren in Zaanstad, werkte vijf jaar lang aan een fotoproject over de plek waar ze woonde: de Entrepotbrug, een opvallend appartementencomplex met voor een groot deel sociale huurwoningen, boven de Borneohaven in Amsterdam-Oost. Een slingerend gebouw, met ronde raampjes en spiraalvormige trappen, rustend op enorme ovale kolommen waardoor het een beetje als een ruimteschip boven het water lijkt te zweven.