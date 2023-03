Zes programma’s met Mäkelä in nieuw seizoen Concertgebouworkest

Het Concertgebouworkest brengt in het seizoen 2023/2024 een cyclus van alle symfonieën van Anton Bruckner als opmaat naar de viering van diens 200ste geboortejaar in september 2024. Artistiek partner en toekomstig chef-dirigent Klaus Mäkelä zal zes programma’s leiden.

Het orkest opent het seizoen met een gratis openluchtconcert. De in februari gestarte nieuwe concertformule ‘Inside Out’, waarbij het publiek tussen de musici zit, wordt in oktober voorgezet. De Bruckner-cyclus start in december met de Derde symfonie o.l.v. Iván Fischer. Myung-whun Chung, Klaus Mäkelä en Christian Thielemann leiden de symfonieën nrs. 7, 5 en 8. Thielemann geeft in juni 2024 ook een driedaagse dirigenten masterclass.

Klaus Mäkelä, die pas in 2027 start als chef, leidt het orkest ook in symfonieën van Beethoven en Mahler en brengt muziek van Felix en Fanny Mendelssohn in de Kerstmatinee. Van de 150 jaar geleden geboren Arnold Schönberg klinken de grootse Gurre-Lieder onder leiding van Riccardo Chailly.

De Amerikaanse Pulitzer Prize-winnares Ellen Reid is composer in residence van Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Het orkest speelt werken van elf vrouwelijke componisten, een opdrachtwerk wordt gecomponeerd door Carlijn Metselaar (1989).

Het orkest gaat op Azië-tournee naar Japan en Zuid-Korea en geeft concerten in Europa in Parijs, Berlijn, Hamburg, Keulen en Milaan, Luzern en Boekarest. (NRC)