Zes politiemedewerkers geschorst vanwege racistische uitlatingen in privétijd

Zes politiemensen van de afdeling Oost-Nederland zijn per direct buiten functie gesteld vanwege ongepaste en racistische uitspraken die zij deden buiten het werk om. Op sociale media gaan filmbeelden rond vanuit een busje dat door Parijs rijdt met politiemedewerkers die daar in privétijd de wedstrijd van het Nederlands elftal bezochten. De zes inzittenden laten zich racistisch uit over voorbijgangers. NRC heeft zondag van politiebronnen bevestigd gekregen dat die videobeelden aanleiding zijn voor de schorsing.

De politiemensen, die in de video niet te zien maar wel te horen zijn, zeggen over „een Marokkaanse markt” te rijden op weg naar hun hotel in de Parijse voorstad Saint-Denis. „Hier staat er een met een bomgordel”, roept iemand. De inzittenden lachen en roepen onder meer „minder, minder, minder”, verwijzend naar de uitspraak ‘minder Marokkanen’ van Geert Wilders. „Jullie zijn aan het filmen alsof we hier in een dierentuin rijden”, zegt een politiemedewerker buiten dienst. „Dat is het toch ook”, reageert een ander.

Janny Knol, politiechef Oost-Nederland, zegt in een bericht „erg geschrokken” te zijn van de beelden en uitlatingen. „Wij willen een politie zijn van én voor iedereen. Het gedrag van deze collega’s, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel.”

Onderzoek

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de uitspraken en betrokkenheid van de geschorste politiemensen. Een woordvoerder van de politie wilde zondag aan persbureau ANP niet vertellen wat de functie is van de geschorste medewerkers. Zolang het onderzoek loopt, is hen de toegang tot alle politielocaties ontzegd.

Discriminatie en seksisme bij de Nederlandse politie zijn al langer een probleem. In meerdere zaken kwam naar buiten dat medewerkers racistische of ongepaste uitlatingen deden. NRC berichtte eerder over foute appgroepen bij de politie in Den Haag en Rotterdam waarin grove racistische taal werd geuit. Een van die appgroepen had als naam ‘Marokkanenverdelgers’. Maar een handvol politiemedewerkers is naar aanleiding van die onthullingen ontslagen, de meesten werden overgeplaatst.

