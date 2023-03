Vier Nederlanders omgekomen bij ongeluk met meerdere Porsches in Duitsland

Op de Duitse snelweg A3 zijn zondag vier Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Het ongeval gebeurde tussen Kleef en Emmerik, niet ver van de Nederlandse grens, meldt persbureau ANP. Er waren drie auto’s met een Nederlands kenteken betrokken bij het ongeluk, waarvan ten minste twee Porsches. Het is nog niet duidelijk of de Nederlanders elkaar kenden.

Het ongeluk begon toen een 42-jarige man, die samen met een 37-jarige vrouw in een Porsche Cayman zat, de macht over het stuur verloor. Vermoedelijk kwam dat door de zware regenval. De auto kwam in een sloot terecht. Het stel besloot langs de weg op hulp te wachten. Die kwam toen een 39-jarige man hen zag en langs de weg stopte. Andere media berichtten eerder dat deze man ook in een Porsche reed, maar dat is nog niet bevestigd.

Het ging mis toen een derde bestuurder, een 56-jarige Nederlander in een Porsche 911, ook de macht over het stuur verloor. Hij raakte de drie personen die op de vluchtstrook stonden en kwam met zijn auto in de vangrail terecht. De vrouw van 37 en de 39-jarige man overleden ter plekke; later overleden ook de 42-jarige Porschebestuurder en de derde bestuurder aan hun verwondingen. In de Porsche 911 zat nog een persoon. Die raakte lichtgewond maar overleefde het ongeluk.

De Duitse politie doet onderzoek naar het ongeluk. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat de auto’s aan het racen waren. In de richting van Keulen is de A3 afgezet. Volgens de Telegraaf deden de bestuurders mee aan een rit van de organisatie 9Miles, die routes uitstippelt voor mensen met sportieve auto’s. De voorjaarsrit waaraan de bestuurders deel zouden hebben genomen begon in Doetinchem en ging daarna de grens over naar Duitsland. Twee van de Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk, zouden elkaar kennen van een vrijwilligersorganisatie die ritjes in sportauto’s organiseert voor zieke kinderen.