Roem in Amerika helpt ‘held van Hotel Rwanda’ aan gratie

Paul Rusesabagina (68), ‘de held van Hotel Rwanda’, heeft gratie gekregen en hoeft zijn 25 jaar gevangenisstraf niet verder uit te zitten. De zieke Rusesabagina zou zijn excuses aan de Rwandese president Paul Kagame hebben aangeboden en hebben beloofd dat hij de rest van zijn dagen „in stille bezinning in de Verenigde Staten” zal doorbrengen. De VS voerden maandenlang hoog diplomatiek overleg om hem vrij te krijgen.

Rusesabagina geniet een heldenstatus in de VS. Zijn verhaal begint tijdens de genocide in 1994 in Rwanda, toen er in drie maanden tijd naar schatting 800.000 burgers werden gedood, het merendeel Tutsi’s. Rusesabagina, een gematigde Hutu en getrouwd met een Tutsi, was manager van hotel Mille Collines in de hoofdstad Kigali. Tutsi’s zochten er bescherming voor regeringssoldaten en moordende Hutu-milities. Rusesabagina gebruikte zijn listen en middelen van het hotel – drank, smeergeld en charme – om de moordenaars op afstand te houden en redde zo ruim duizend mensenlevens. Hierover werd in 2004 de film Hotel Rwanda gemaakt, die een Oscar kreeg.

Luide criticus

Rusesabagina gebruikte zijn roem om zich te profileren als een luide criticus van Kagame, die hij beschuldigde van repressie en moord op tegenstanders. De vijandschap tussen de twee mannen groeide gestaag en Kagame beschuldigde Rusesabagina zijn rol als redder in Mille Collines schromelijk te hebben overdreven. „Rwanda heeft geen behoefte aan in Europa of Amerika gefabriceerde helden”, fulmineerde de president. De Rwandese regeringskrant The New Times schreef artikelen met koppen als ‘Rusesabagina’s grootheidswaanzin kent geen grenzen’.

Rusesabagina verbond zich met een groep rebellen die het vanuit Oost-Congo tegen Kagame opnamen

Rusesabagina vormde eerst een geweldloze anti-Kagame-organisatie in de VS en verbond zich later met een groep rebellen die het vanuit Oost-Congo tegen de president opnamen. In een videotoespraak tot die groepen, in 2018, zei Rusesabagina dat „politieke middelen zijn geprobeerd en hebben gefaald en dat het tijd is om alle mogelijke middelen te gebruiken om verandering teweeg te brengen”.

In handboeien en gekleed in het voor Rwanda typische roze gevangenisuniform verscheen Rusesabagina in augustus 2020 plots in een Rwandese rechtbank. Hij was door een Burundese bisschop die samenwerkte met de Rwandese geheime dienst vanuit de VS via Dubai naar Burundi gelokt, maar zijn vliegtuig landde in Kigali in plaats van in het buurland. Kagame sprak van „een feilloze operatie”. Bij zijn proces, een jaar later, achtten de rechters de vermeende ontvoering „irrelevant”. In de VS daarentegen, waar Rusesabagina een verblijfsvergunning heeft, werd zijn onvrijwillige terugkeer naar Rwanda door de overheid behandeld als een gijzelingszaak.

Sterren uit Hollywood

Geholpen door sterren uit Hollywood belandde zijn proces en veroordeling, tot 25 jaar cel, hoog op de Amerikaanse diplomatieke agenda, en die druk bracht hem zijn vrijheid. „De gevangenisstraffen van Rusesabagina en medeverdachte Callixte Nsabimana zijn op presidentieel bevel omgezet, na overweging van hun clementieverzoeken”, zei regeringswoordvoerster Yolande Makolo vrijdag tegen persbureau AFP. Ook de straffen van nog eens achttien mensen die naast Rusesabagina in september 2021 werden veroordeeld voor terroristische misdrijven werden omgezet.

Van het vernietigde Rwanda na de genocide in 1994 groeide het kleine land in centraal Afrika geleid door Kagame uit tot een economisch succesverhaal. Rwanda werd echter ook een politiestaat; Kagame maakte er nooit een geheim van zijn tegenstanders overal te kunnen raken, maar zijn doelwit betreft meestal voormalige medestanders.

Daar hoort Rusesabagina niet bij, maar hij is vermoedelijk wel de bekendste en meest geliefde Rwandees in Amerika. Om de toch al niet erg warme relaties tussen Washington en Kigali niet verder te schaden, liet Kagame daarom ‘de held van Hotel Rwanda’ vrij. Kagame ligt ook onder vuur vanwege Rwandese betrokkenheid bij de oorlog in Oost-Congo, maar is niettemin geliefd bij Europese regeringen omdat hij bereid is om asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken op te nemen.