‘Het publieke discours in India is heel giftig geworden’

Over de vraag van een jonge Indiase collega wat een journalist het beste kan doen in een tijd van toenemende repressie, hoeft Ravish Kumar, een van India’s meest gerespecteerde televisiejournalisten, niet lang na te denken. „We moeten kiezen tussen journalistiek en behoud van onze banen”, aldus Kumar. Met andere woorden: tussen professionele normen en zelfrespect aan de ene kant en de veiligheid van een vast maandelijks inkomen anderzijds.

De Indiase filmmaker Vinay Shukla. Foto Shutterstock

Het is een scène uit While we watched, een documentaire van de jonge Indiase filmmaker Vinay Shukla (36) over de snel aanwakkerende tegenwind waarmee NDTV, een van de laatste onafhankelijke Indiase televisiestations, de laatste jaren had te kampen in het India van premier Narendra Modi. Inmiddels is ook NDTV in handen gevallen van een met Modi bevriende zakenman en heeft Kumar zelf ontslag genomen. Hij wil de regering niet naar de mond praten. Daarmee is de ruggengraat van NDTV gebroken.

Regisseur Shukla is al langer geïnteresseerd in publieke instellingen en de wisselwerking tussen idealisme en politiek. Kumar viel hem in 2017 op door de dwarse manier waarop hij omging met zijn publiek. Dat raakte – met instemming van Modi’s regering - steeds meer in de greep van programma’s waarin mensen worden opgehitst tegen ‘anti-nationale elementen’, met name moslims, vooral die uit Pakistan. „Kumar verzocht mensen zelfs om niet meer naar de televisie te kijken”, aldus Shukla. „Ik vond dat een heerlijke ironie.”

Lees ook: Modi intimideert nu ook buitenlandse media in India

De film kan makkelijk worden uitgelegd als een aanklacht tegen de regering-Modi, maar Shukla onderstreept tijdens een gesprek in een Haags hotel dat het hem meer te doen is om de crisis waarin de journalistiek in India is beland. „Het gaat mij er niet om of Modi nu goed of slecht is”, zegt hij. „Maar ik constateer wel dat het publieke discours in India heel giftig is geworden, steeds aangedreven door paranoia en vrees. Ik denk niet dat dat gezond is voor het bewustzijn van een land.”

U kon Kumar lang op zijn werk en privé volgen. Wat viel u daarbij op?

„Hij werd toen al ernstig bedreigd en had permanent twee lijfwachten bij zich. Ik was ook niet voorbereid op het nooit aflatende tempo van het nieuws, vaak slecht nieuws, dat ter redactie binnenkomt. Dat overweldigde me. Ik heb nu meer respect voor de journalistiek dan ooit. Mensen denken vaak dat het niet meer zijn dan broodschrijvers. Maar deze film is een liefdesbrief aan de journalistiek.”

Het is droevig gesteld met de rechten van journalisten in India

NDTV zat constant in financiële problemen. Medewerkers vertrokken daarom. Hoe komt dat?

„Niet alleen in India, ook elders in de wereld hebben media financieringsproblemen. Daar zijn regeringen en daarna tech-bedrijven de voornaamste adverteerders. Als je wilt overleven als medium, moet je beiden aan jouw kant houden. Ravish Kumar stelt zijn journalistieke plicht boven inkomen, maar velen in India kunnen zich dat niet veroorloven. Je moet beseffen dat het droevig is gesteld met de rechten van journalisten in India. Vaak zitten ze maar op contracten van een maand. Zolang je ze niet beter behandelt, zul je ook geen betere journalisten krijgen.”

Een beeld uit de documentaire While we watched van Vinay Shukla.

Uw film gaat tot 2019, toen Modi de verkiezingen weer afgetekend won. Nadien is de repressie, ook jegens journalisten, volgens velen toegenomen. Is dat ook uw indruk?

„De situatie is sinds 2019 niet ingrijpend veranderd. Het is trouwens een proces dat al decennia aan de gang is. Al jaren is er gewaarschuwd dat ons politieke systeem aan erosie onderhevig was, maar die waarschuwingen werden in de wind geslagen. Daarom zijn we hier nu aangeland.”

NDTV is niet langer onafhankelijk. Wie bedrijven er nu nog onafhankelijke journalistiek?

„Een nieuwe lichting van meestal jonge journalisten die via YouTube opereren. Zij begeven zich onder de mensen en stellen harde vragen, die in de Indiase maatschappij leven. Het is nog kleinschalig maar het is het enige wat we nog hebben.”

En Ravish Kumar?

„Ravish is nu helemaal digitaal geworden. Ook hij zit op YouTube en heeft meer dan vijf miljoen volgers. Dat aantal neemt nog steeds toe. Via internet bereikt hij zelfs meer Indiërs dan ooit tevoren. Dat is echt fantastisch.”

While we watched is deze week te zien bij het Movies that matter festival.