Ronald Koeman en zijn Leeuwen vlogen naar Parijs om zich binnen zeven minuten door de Franse selectie alle hoeken van het veld te laten tonen en aansluitend anderhalf uur te lummelen. In het publiek van Stade de France zat Frank Huisingh, de voetballiefhebber en gediplomeerd jeugdscheidsrechter die een jaar onbetaald verlof nam om voetbal fossielvrij te krijgen. Net als alle andere voetbalfans die vinden dat er keihard moet worden opgetreden tegen klimaatverandering, was Frank boos of teleurgesteld of beide omdat zijn geliefd Oranje voor dat flutstukkie het vliegtuig nam. Hij printte een enorm treinkaartje en probeerde dat bij aankomst in Parijs aan Oranje te geven. Omdat hij niet wist via welke uitgang de spelers het vliegveld voor privévliegtuigen zouden verlaten, fietste hij rondjes met dat reuzentreinkaartje. De spelersbus passeerde hem nog wel, maar stopte niet.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, zei: „We proberen op allerlei vlakken duurzame keuzes te maken. Dat kan niet altijd.” Bij die kip-kerrie van laatst was duurzaam kiezen ook al niet gelukt. Wie nog beweert naar duurzaamheid te streven en tegelijk dieren eet, klimaatkletst maar wat en heeft misschien wel doelen maar is niet bereid daarvoor gewoontes te veranderen. ‘We proberen duurzame keuzes te maken’, klinkt ook als klimaatkletskoek. Als je een keuze hebt en je kiest niet voor datgene dat je probeert te kiezen, dan heb je je vergist of niet voor je keuze gekozen. Als de duurzame keuze gewoonweg niet kan, dan is er geen keuze.

Frank Huisingh dankte de KNVB voor de reactie en twitterde terug: ‘De treinrit is 3u10. De vlucht – als er echt 0 inchecktijd is – 1u15.’ Tussen zaterdag en maandag moest die treinreis passen.

Terwijl Nederland werd afgedroogd in Parijs, woedde in Spanje de eerste grote bosbrand van het seizoen, alleen was het brandseizoen nog niet begonnen. Veertig vierkante kilometer gingen in vlammen op. Bij een stand van 4-0 werd een strafschop van Memphis niet een, maar twee keer tegengehouden. Ik kon niet anders dan denken dat dit misschien de langetermijnstrategie van het Nederlands elftal was: keihard heen en weer blijven vliegen zodat al die hete landen met die sterke elftallen tot de laatste graspol afbranden. Marokko, Spanje, alle Afrikaanse landen, alle Zuid-Amerikaanse. Als we ze niet op het veld kunnen verslaan, kunnen we wel zorgen dat zij eerder dan wij geen velden hebben om op te spelen. If you can’t beat them, burn them.

Zaterdag protesteerden klimaatactivisten bij vliegbasis Eindhoven. Ze bezetten het deel waar privévliegtuigen staan. Als Extinction Rebellion dat had gedaan toen Oranje wilde opstijgen, was ons die Franse nederlaag bespaard gebleven. Volgende keer beter plannen XR. Maandagavond speelt Nederland tegen Gibraltar in de Kuip. De KNVB zal wel proberen te pogen te trachten een duurzame keuze te maken, maar het kan zijn dat de spelers toch per privéjet naar Rotterdam afreizen. Het spoor kan nog ontregeld zijn door de dassen, de auto zit krap en je kunt voetbalgoden niet vragen met de bus te gaan als ze zelf nog ietwat ontregeld zijn door die kip-kerrie.

Carolina Trujillo is schrijfster.