Honduras verbreekt banden met Taiwan: ‘Er is slechts één China’

Honduras heeft per direct de diplomatieke betrekkingen met Taiwan verbroken en de banden met China aangehaald. Dat heeft het Hondurese ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekendgemaakt. Volgens het Midden-Amerikaanse land is er „slechts één China” waar Taiwan een essentieel onderdeel van uitmaakt, en is de Chinese regering „de enige legitieme regering die heel China vertegenwoordigt”.

Een paar uur na de aankondiging tekenden de Hondurese minister van Buitenlandse Zaken, die op bezoek is in Beijing, en zijn Chinese evenknie een overeenkomst over de diplomatieke erkenning van China.

Taiwan heeft de relatiebreuk zondag bevestigd. Als tegenreactie werd de vlag van het Midden-Amerikaanse land verwijderd uit het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken. De Taiwanese ambassadeur in Honduras was al teruggeroepen, uit onvrede over het bezoek van de Hondurese minister aan Beijing.

Met het verbreken van de banden raakt Taiwan steeds verder geïsoleerd. Er zijn nu nog dertien landen ter wereld, waaronder Vaticaanstad, die het democratische eiland als soevereine staat erkennen. China beschouwt Taiwan juist als een afvallige provincie en weigert relaties aan te gaan met landen die formele banden hebben met Taiwan. Ook Nederland erkent Taiwan niet, al is er wel een Nederlands handelskantoor in de hoofdstad Taipei.

