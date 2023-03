Een 160-kilometerlang spoor van vernieling door een tornado in Mississippi

Vrijdagavond werd de zuidelijke staat Mississippi in de Verenigde Staten opgeschrikt door noodweer: een zware tornado trok over de staat en liet een spoor van schade achter over meer dan 160 kilometer. Minstens 26 mensen kwamen hierbij om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin: volgens de lokale autoriteiten zijn nog minstens vier mensen vermist. Zondag is opnieuw noodweer voorspeld in het zuiden van de VS.