Circusartiesten worden één met het water in ‘Surface’

Circus Surface. Door: Familiar Faces. Gezien 25/3, Korzo, Den Haag. Op Cirque Mania. Info: familiar-faces.com ●●●●●

Bij Surface, de circusvoorstelling van Familiar Faces, zit het publiek rondom een groot vierkant van zwart zeil, omzoomd door een lage rand. In een hoek stroomt een emmer over, een machine laat er gedurig met een grote boog water in klateren. Gelukkig ben ik al naar het toilet geweest, fluistert iemand naast me.

Als de drie mannen en een vrouw opkomen, poederen ze eerst hun handen en voetzolen droog. In de paar spots van de rembrandtesk verlichte arena komt het stuifpoeder mooi uit. Het bepoederen, dat ze enkele malen herhalen, vormt een fraai contrast met het opkomende water.

Na inleidende partneracrobatiek op het droge deel volgt de onvermijdelijke duik in het water. Vanaf dan is de vloer één grote waterspeelplaats. De vier roetsjen in stoere poses op hun voeten over de vloer, sleuren elkaar voort en rond, dansen, maar glijden ook koddig uit.

Niet alles gaat in gezamenlijkheid. Eén man wil droog blijven en de anderen laten hem over hun lichamen een oversteek maken. Tot slot blijken ze ook geheel doorweekt, met poederloze handen, elkaar te kunnen tillen, opduwen en verplaatsen, vanuit een voorzichtige zit- of ligstand. Alsof de mens toch een manier heeft gevonden om zich te verhouden tot de verraderlijkheid van de natuur.

Surface kent een aantrekkelijk, origineel concept en wordt knap en geestig uitgevoerd, zonder al te veel opsmuk (nauwelijks muziek), maar ook zonder echte uitschieters. De voorstelling was dit weekend onderdeel van de vijftiende editie van het vierdaagse festival Cirque Mania in het Haagse theater Korzo.

De leden van het internationale Familiair Faces kennen elkaar van de Tilburgse circusopleiding Academy of Circus and Performance Art. Voor hun optreden presenteerde het festival werk van tien tweedejaars van een andere Nederlandse circusopleiding, het Rotterdamse CodArts Circus Arts. Dat was een inspirerende demonstratie van creativiteit en theatraal vernuft. Mooi om te zien dat er zoveel circustalent aankomt.

