Biden belooft landelijke hulp voor door tornado getroffen Mississippi

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag landelijke hulp toegezegd voor het door noodweer getroffen Mississippi. Vrijdagnacht raasde een krachtige tornado over de zuidelijke staat en liet een spoor van verwoesting achter over 160 kilometer. Daarbij kwamen minstens 26 mensen om het leven, melden verschillende internationale persbureaus. Zondag wordt opnieuw noodweer verwacht.

De hulp bestaat zowel uit benodigde (medische) goederen als uit financiële steun. Gedupeerden kunnen bijvoorbeeld geld krijgen voor de reparatie van hun huis of voor een tijdelijk onderkomen. Ook kunnen zij leningen afsluiten voor onverzekerde eigendommen die zij kwijt zijn geraakt.

Reddingsteams zoeken in Mississippi actief naar mensen tussen het puin, nadat de tornado hele huizenblokken platlegde. Daarbij is haast geboden, want de National Weather Service heeft voor zondag weer noodweer voorspeld. Niet alleen in Mississippi, maar ook in de aangrenzende staten Louisiana en Alabama is grote kans op storm en kan een nieuwe tornado niet worden uitgesloten.