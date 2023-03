29 doden voor kust Tunesië, zoveelste migrantenschipbreuk van de afgelopen dagen

Voor de Tunesische kust zijn ten minste 29 mensen omgekomen die probeerden Italië te bereiken. De Afrikaanse migranten vertrokken met twee boten vanuit de omgeving van de Tunesische stad Sfax, zo’n 180 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa. Elf opvarenden zijn uit het water gered nadat de migrantenboten zonken, meldt persbureau Reuters. Het dodental loopt mogelijk nog op.

Het is de vierde dag op rij dat boten met migranten verongelukken voor de kust van Tunesië. Bij vijf eerdere schipbreuken stierven al negen mensen, 67 personen worden nog vermist. Vier van de schipbreuken gebeurden afgelopen vrijdag ongeveer tegelijkertijd. De Tunesische kustwacht kon toen 84 mensen redden, maar tientallen zijn nog steeds vermist.

In de nacht van vrijdag op zaterdag bereikte de migrantenstroom naar het Italiaanse eiland Lampedusa een recordhoogte: er kwamen in één etmaal meer dan 2.000 migranten aan op het eiland.

De Tunesische kustwacht, die melding doet van de bootongelukken, geeft aan de afgelopen dagen veel migrantenschepen op weg naar Italië te hebben tegengehouden. De kustwacht hield naar eigen zeggen tachtig boten tegen, en arresteerde daarbij zo’n drieduizend vluchtelingen. De meesten van hen komen uit Sub-Saharaans Afrika.

Complottheorie

Vluchtelingen gebruiken Tunesië steeds vaker als vertrekpunt voor de oversteek naar Europa. Volgens CNN maakten in 2023 ongeveer 12.000 mensen vanuit Tunesië de oversteek naar Italië. In dezelfde periode van 2022 waren dat er 1.300. Daarmee is Tunesië buurland Libië voorbijgeschoten als meest gebruikte vertrekpunt voor migranten die via Italië Europa willen bereiken.

In Tunesië hebben zwarte Afrikanen het moeilijk sinds president Kais Saied in februari racistische uitspraken deed over zwarte migranten uit zuidelijk gelegen Afrikaanse landen. Ze zouden deel uitmaken van een complot dat de Arabisch-islamitische identiteit van Tunesië bedreigt, aldus de president. Duizenden zwarte Tunesiërs en migranten kregen na de uitspraken te maken met gewelddadige uithuiszettingen en aanvallen. Die benarde situatie is een van de redenen dat migranten uit Sub-Saharaans Afrika de afgelopen maand de gevaarlijke oversteek naar Europa proberen te maken.

