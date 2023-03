Zomerzoutjes

Tuc is kruimelen op de achterbank. Op het strand onderin je tas nog zes zanderige koekjes vinden. Tuc is niet voor thuis, Tuc is voor plakkerige zomerdagen buiten. Nu zijn er Tuc Bake Rolls. Ze noemen het een innovatie, en dat is na 65 jaar Tuc niet eens overdreven. Bake Rolls zijn zoute toastjes met een gat erin. Het zou mooi zijn als ze van overgebleven brood waren gebakken. En als je zou snappen waar dat gat vandaan komt en waarom het erin zit. Maar maakt het uit? Als het om Tuc gaat, zijn we conservatief. Bake Rolls zijn lekker, maar het zijn geen Tucjes.

