Vijftien migranten ‘stikkend’ aangetroffen in goederentrein aan Amerikaans-Mexicaanse grens, twee doden

In de Amerikaanse staat Texas zijn vrijdag twee overleden migranten aangetroffen in een goederentrein. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Amerikaanse grenswachten troffen vijftien migranten „stikkend” aan in de trein in Knippa die langs de Amerikaans-Mexicaanse grens reed. De trein was onderweg van de grensplaats Eagle Pass naar San Antonio. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar eventuele mensensmokkel. Afgelopen januari kondigde de regering-Biden aan harder te willen optreden tegen migranten die de grens met Mexico illegaal oversteken.

De migranten die zich in het treinstel bevonden waren toe aan dringende medische zorg en werden in kritieke toestand per ambulances en helikopters overgebracht naar een ziekenhuis, zo lieten plaatselijke autoriteiten weten. De precieze doodsoorzaak, hun nationaliteit en of ze in aanmerking kwamen voor asiel in de VS was vrijdag nog onbekend. Temperaturen in de Texaanse regio liggen vaak ruim boven de dertig graten. Vermoedelijk speelde de snelle opwarming van de zeecontainer een rol. Afgelopen zomer stierven ook al meer dan vijftig migranten in gelijkaardige omstandigheden, eveneens in de buurt van San Antonio. De tragische gebeurtenis was een van de dodelijkste gevallen van mensensmokkel de afgelopen jaren aan de zuidgrens van Amerika. Daartoe voerden de Amerikaanse autoriteiten de inzet van politie in het tegenhouden van smokkelaars op.

In een verklaring op Twitter bracht minister van Binnenlandse Veiligheid, Alejandro Mayorkas, de gebeurtenissen van vrijdag in verband met mensenhandel en beloofde hij de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. „We zijn diepbedroefd om te horen van weer een tragisch incident waarbij migranten de gevaarlijke reis maken. Smokkelaars zijn ongevoelig en willen alleen maar winst maken.”

Vluchtelingen

Recente verstrengingsmaatregelen van de regering-Biden passen binnen de poging van de VS om meer controle te krijgen over de toegenomen immigratie vanuit Latijns-Amerika. Onderdeel van deze maatregelen waren onder meer het onmiddellijk afwijzen van Cubanen, Venezolanen, en Nicaraguanen die illegaal de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken. Veel migranten uit Cuba, Venezuela en Nicaragua ontvluchten hun land onder meer uit vrees voor politieke vervolging. De Amerikaanse president Biden staat in eigen land onder toenemende druk om het hoofd te bieden aan migratiepieken aan de zuidgrens. Met het nieuwe beleid hoopt de Amerikaanse regering Latijns-Amerikaanse migranten af te schrikken om überhaupt de lange reis naar het noorden te beginnen.

