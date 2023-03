Verliefd op een robot

De liefde tussen mens en robot leek zo ver weg, maar toen we Joaquin Phoenix in de fictiefilm Her verliefd zagen worden op de zwoele stem van Scarlett Johansson, die hem vanuit een draadloos oortje toesprak, voelde het even gevaarlijk dichtbij. Ook Bot Love toont van dichtbij de intimiteit tussen mens en machine. Al is er hier geen sprake van fictie. Deze podcast volgt namelijk een groep mensen die een speciale band hebben opgebouwd met een artificiële metgezel. En al klinken deze robots nog niet als Scarlett Johansson – soms tonen ze bijzonder veel menselijkheid. Bot Love bevraagt ook de manier waarop we relaties aangaan. Hoeveel projecteren we van onszelf op degene die we liefhebben?

Bot Love Tech en maatschappij. 5 afl. van 30 min. Radiotopia