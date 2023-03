Uitschieter in het true crime-genre

Als de titel dat nog niet verraadde: we hebben hier te maken met een waargebeurd misdaadverhaal. Dit keer vermist (en vermoord?): zuster Gabrielle, een tegendraadse en geliefde lerares die plotseling verdween uit het nonnenklooster waar zij woonde. De setting: Dendermonde, een Vlaams stadje waar iedereen dit verhaal wel lijkt te kennen. De voice-over is van rechtbankjournalist Philip Heymans. En daarin schuilt de grote kracht van deze podcast. Heymans is een fantastische verteller met jarenlange radio-ervaring. Hij brengt naast zijn analytische inzichten een kinderlijke nieuwsgierigheid mee. De humor en de levendigheid van de vertelling maakt deze podcast tot een uitschieter in het genre.

Waar is zuster Gabrielle? True Crime. 10 afl. van 40 min. VRT NWS