Tientallen klimaatactivisten gearresteerd bij actie op Eindhoven Airport

De marechaussee en de politie hebben zaterdagmiddag tientallen activisten van klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) gearresteerd op het vliegveld van Eindhoven. Dat bevestigt een woordvoerder van XR na berichtgeving door ANP. De klimaatactivisten blokkeerden daar privéjets, onder meer omdat ze vinden dat het vliegveld een natuurvergunning moet hebben.

Volgens de marechaussee kwamen ongeveer honderd demonstranten aan het begin van de middag het terrein van Eindhoven Airport op door een gat in het hek te knippen. XR heeft het zelf over 200 tot 250 activisten, waarvan een deel vrijwillig is vertrokken voordat de politie en de marechaussee begonnen met arrestaties. De achterblijvers, volgens de woordvoerder ongeveer honderd mensen, zijn aangehouden.

De demonstranten hebben enige tijd het terrein rondom de privéjets geblokkeerd, maar XR denkt niet dat dat vluchten heeft belemmerd. „Omdat we de actie van tevoren hadden aangekondigd, zijn de privéjets die naar Eindhoven wilden ergens anders geland.”

Bezettingen zoals deze, gevolgd door arrestaties of verplaatsingen, zijn een vast onderdeel van het actierepertoire van Extinction Rebellion. Eerder deze maand werden honderden activisten opgepakt bij een demonstratie op de A12 in Den Haag, en eind vorig jaar omsingelde de groep zo’n vijftien privéjets op Schiphol.

