Bezoek Britse koning Charles aan Frankrijk uitgesteld om maatschappelijke onrust

Koning Charles III heeft zijn staatsbezoek van volgende week aan Frankrijk uitgesteld. Sociale onrust over de Franse pensioenhervorming dreigde het aangekondigde bezoek van de Britse vorst te verstoren. Eerder hadden vakbonden kenbaar gemaakt het koninklijk bezoek te willen aangrijpen om met nieuwe protesten aandacht te vestigen op de maatschappelijke verontwaardiging.

Het besluit tot uitstel kwam vrijdag na een dag vol demonstraties en een nacht van geweld in verschillende delen van Frankrijk. De protesten donderdag brachten volgens de vakbonden ongeveer 3,5 miljoen Fransen op de been (de politie telde er 1,09 miljoen). Het bezoek van Charles III aan Frankrijk, dat op het programma stond van 26 tot 29 maart, zou zijn eerste staatsbezoek in het buitenland zijn als koning.

Dat het bezoek nu wordt uitgesteld, is pijnlijk voor president Emmanuel Macron, zeker omdat hij met zijn pensioenhervorming, de aanleiding voor de aanhoudende protesten, juist goede sier wilde maken op het internationale podium. Op een persconferentie na een EU-top in Brussel benadrukte Macron vrijdag dat de beslissing voor het opschorten van het bezoek gedreven was door „vriendschap en gezond verstand”. Volgens hem wordt het bezoek waarschijnlijk aan het begin van de zomer ingehaald. (NRC)